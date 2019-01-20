الصحة تكشف تفاصيل مقتل الطبيب “بابكر عبد الحميد” في الاحتجاجات

كشفت وزارة الصحة الاتحادية تفاصيل مقتل الطبيب بابكر عبدالحميد سلامة في احتجاجات يوم الخميس الماضي، مبينة أن أداة الجريمة عبارة عن بندقية “خرطوش”، وأن الإصابة كانت من الخلف وليس من الأمام.

وقال المدير العام لوزارة الصحة د. بابكر محمد على في مؤتمر صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”، إن المؤتمر يأتي في إطار استعراض المشهد الصحي اليومي وتقديم تقارير الطب العدلي حول الوفيات التي حدثت بشفافية كما جاء في إجراءات التشريح، بغرض التوضيح للرأي العام والمهتمين، مبيناً أن الوزارة درجت على تقديم نشرة يومية بما يرد من إصابات للمؤسسات الصحية بالولاية، مبيناً أن الطبيب القتيل بابكر سلامة يعد أحد منسوبي وزارة الصحة ولاية الخرطوم.

وكشف مدير عام وزارة الصحة بحسب (smc) عن استقبال مستشفى رويال كير خلال أحداث منطقة بري (10) من الإصابات خرجت منها 4 بعد تلقي العلاج، والبقية تحت الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن عمليات التشريح بالمشرحة تمت على يد خبراء من الأطباء على رأسهم مستر/ خوجلي.

من جانبه أوضح د. طارق عساكر مدير مشرحة مستشفى الأكاديمي، أنهم قاموا بتشريح جثمان الطبيب بابكر بمشاركة عدد من الأطباء ، مشيراً إلى أن الإصابة تمت من الخلف من مسافة تصل من (4إلى 10 أمتار) بواسطة بندقية خرطوش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)