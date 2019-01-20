الخرطوم – المجهر

أكدت سلطنة عمان وقوفها ودعمها لمواقف السودان لمعالجة الأزمة الاقتصادية ، مبينة أن العلاقات السودانية العمانية متجذرة وتاريخية وتشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات .

وقال السفير العماني بالخرطوم د. “سليمان بن سعود”، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، :(إن السودان بلد عزيز علينا وسنقف معه وندعمه في كافة المجالات) ، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار بالسودان .

وأوضح السفير “سعود” : (السودان صاحب مبادرات ونأمل أن نراه عالياً في المحيط الإقليمي والدولي)، وزاد قائلاً نحن مطمئنون على الأوضاع في السودان ونتمنى لأهله الأمن والاستقرار وأن نراه دائماً عالياً ) . The post سلطنة عمان تؤكد دعمها للسودان لمعالجة الأزمة الاقتصادية appeared first on صحيفة المجهر السياسي السودانية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة المجهر السياسي

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