الصادق المهدي يخرج عن صمته ويعلق بشأن قتلى احتجاجات السودان

الاناضول / اعتبر رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، أن أي تحقيق في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، لا تجريه الأمم المتحدة هو “بلا مصداقية”.

وأوضح المهدي، أنه تلقى معلومات تفيد بأن “الطبيب باببكر عبد الحميد سلامة، قتل برصاصة في الرأس وأخرى متشظية في الظهر، وهو متطوع لعلاج الجرحى أثناء الموكب (مسيرة قرب الخرطوم)”.

وأضاف كما أن المواطن معاوية بشير خليل القتيل في الاحتجاجات، وهو من أهالي حي بري شرقي الخرطوم، لاذ ببيته بعض المتظاهرين والمتظاهرات في الاحتجاجات، “حينما صبت عليهم قوى القمع وابلا من البمبان (الغاز المسيل للدموع) والرصاص الحي والمطاطي وكان الباطشون يلاحقونهم”.

وقال المهدي إن “تعرض مواطنين عزل لإصابات من بمبان ورصاص مطاطي، ورصاص حي، وبمقاييس شرعية ودستورية بل وإنسانية دولية هم (المواطنون) يمارسون حقوقهم (في التظاهر)”.

وتابع أن الذين أمروا “هؤلاء الوحوش والذين نفذوا هذه الأوامر آثمون لا بد من عقابهم مهما طال الزمن”.

وأكد أن “هؤلاء استمرأوا سفك الدماء، وما يقال عن تحقيق (هو) بلا مصداقية، إلا على يد اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتجري تحقيقا في كل هذه الممارسات لمعرفة الحقائق ومحاسبة الجناة”.

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