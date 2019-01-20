عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 20 يناير 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية الخليج 365: صحيفة الصدى

المريخ يتفادى عقوبات الفيفا ويكمل المخالصة مع جابسون بنجاح

العميد عبدالرحيم : اغلقنا ملف سلمون وسنفتح ملفات غارزيتو وانطونيو وكونلي

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التعادل يسيطر على لقاء الشرطة وهلال كادوقلي

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صحيفة الزعيم

عجب : سأستعيد لقب الهداف

رباعي المريخ يعود من الإمارات. …بيبو جاهز للمشاركة بالجزائر والعقرب يبدأ برنامج التحضير للاياب

ابراهومة يعود للتبلدي. ….ونسي رئيسا لاتحاد الخرطوم. …الكيماوي يكتسح في منصب نائب الرئيس

العرفاوي يغادر الى تونس ويلحق بالفريق في الجزائر صحف الهلال ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺨﺴﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﻛﻮﺭﺍ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺣﻴﺪ ﻭﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ

ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻬﻼﻝ: ﺗﺄﺛﺮﻧﺎ ﺑﻨﻘﺺ ﺍﻷﻭﻛﺴﺠﻴﻦ ﻭﻟﻌﺒﻨﺎ ﻭﻓﻖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻻﻋﺒﻴﻨﺎ

ﺑﻮﻳﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﻛﻮﺭﺍ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻴﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﻳﻈﻬﺮ

ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ

ﺍﻟﻔﻨﻲ

ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ: ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﻛﻮﺭﺍ ﻭﻧﺒﺎﺭﻙ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ

ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ

’’ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ’’ ﺗﻜﺸﻒ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻋﻮﺩﺓ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ

ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺗﻤﻀﻲ ’’4’’ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﻭﺗﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻓﺠﺮﺍ

ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﻬﻨﺊ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﺘﻮﻳﺞ

ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ

ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻳﺘﺮﻗﺐ ﻗﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻏﺪﺍ

ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ

ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺂﺕ ﻭ ’’ ﻳﺬﺑﺢ’’ ﻣﺎﺯﻳﻤﺒﻲ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ

ﻣﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺘﺪﺭﺏ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ’’ﻗﺒﻴﻠﺔ ’’

ﺃﻫﻠﻲ ﺷﻨﺪﻱ ﻳﻬﺰﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻜﻮﺳﺘﻲ ﻭﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺻﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻭﺩ ﻫﺎﺷﻢ ﺳﻨﺎﺭ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻴﺎﺩ

ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﻼﻝ ﻛﺎﺩﻭﻗﻠﻲ ﻭﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ

ﻫﻼﻝ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻳﺤﺴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﺪﺭﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻮﻣﺔ

ﺗﺎﻛﻴﺪﺍ ﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ: ﻭﻧﺴﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .. ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ ﻧﺎﺋﺒﺎ

ﺍﻭﻝ .. ﻭﺍﺳﺎﻣﺔ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺍ

ﺟﺎﺑﺴﻮﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﻳﺴﺘﻠﻢ 30 ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﺆﺟﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻭﺍﻫﻠﻲ ﻣﺮﻭﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻳﻤﻦ ﻛﺒﻮﺵ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ’’ ﺍﻓﻴﺎﺀ :’ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﺷﺒﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﻼﻝ

ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ’’ﺍﻟﻤﻮﺝ ﺍﻻﺯﺭﻕ :’’ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻠﻐﻮﻡ ﻻﺗﺤﺎﺩ

ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 20 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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