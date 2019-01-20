ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاحد 20 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 20 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

أخبار اليوم:

رئيس الأركان المشتركة : القوات المسلحة منتبهة للمؤامرات .

البشير يخاطب لقاءاً جماهيرياً بـ (الكريدة) اليوم بالنيل الابيض .

اليوم الامتحانات التجريبية للشهادة السودانية بالخرطوم .

عبد الله مسار لـ (أخبار اليوم) : البعد الحقيقي للمظاهرات اقتصادي والاجندة السياسية جاءت بعد ذلك .

إستقالة ثلاثة من نواب الاتحادي الاصل بالبرلمان وتشريعي الخرطوم .

هلال السودان يتأهل لمجموعات الكونفيدرالية على حساب موكورا البورندي .

صحيفة الوطن:

القبض على مديري “66” شركة مخالفة

البشير يزور “الكريدة” وبكري يشارك في قمة “بيروت” اليوم

قرار مرتقب بتسعير وقود الطائرات بـ “47” جنيهاً

وزير الإعلام: السودان ومصر قلب افريقيا وصمام الأمان للعرب

الأخبار

عقوبا صامة على شركات بـ”مطار الخرطوم” بسبب سرقة أمتعة المسافرين

“66” أمر قبض في مواجهة مديري شركات مخالفة

طارق حمزة ينفي علاقته بالأمن الشعبي ويدرس ملاحقة مروجي الشائعات

الخرطوم: استقرار الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي

إيقاف بيع الجازولين المدعوم للمصانع

الدرديري:” ما بغلبنا” استضافة”100″ شخص لأسبوع أو ثلاثة

الانتباهة

البشير: لن نسمح بتحويل الاحتجاجات إلى”ربيع عربي”

ضعف حركة النقل بين الولايات لشح الجازولين

توقيف”66″ من مدراء الشركات الخاصة

الحكومة: موجة الاحتجاجات لا تعيق مفاوضات”الأفرووسطيين”

تراجع رحلات نقل القمح للولايات ..التجارة: انسحاب دول من معرض الخرطوم لأسباب خاصة

التيار

الصناعة تكشف أسباب انسحاب دول من معرض الخرطوم

أزمة وقود تتسبب في تراجع حركة النقل بين الولايات

سلفاكير يطالب السيسي بحشد الدعم الدولي لسلام جنوب السودان

بيع الجازولين بالدولار لشركات السكر

“الخميس” انطلاق مفاوضات حكومة أفريقيا الوسطى والمعارضة بالخرطوم

المجهر السياسي

الوكالات العالمية تبرز خبر”المجهر”: تهديد جديد بـ”قطع الرؤوس” في السودان

التربية تعلن: الامتحان التجريبي للشهادة الثانوية اليوم وعدم توقف الدراسة

مدير الشرطة الأسبق يقاضي وزيرًا سابقًا بإشانة سمعته في كتاب

مقتل لص بـ”6″ طعنات على يد نظامي داخل منزله

السوداني

البشير: من يريد القفز على السلطة بـ”الفهلوة ما بيلقاها”

شركة فلبينية توقع عقد تشغيل ميناء الحاويات بقيمة”410″ ملايين يورو

أوامر يالقبض على مديري”66″ شركة مخالفة

رئيس الأركان: الجيش في أحسن حالاته وأكثر قوة وتماسكًا

الاتحاد يتحرك لمعرقة الصحفيين بالخارج الصادر بحقهم أوامر القبض

آخر لحظة

البشير: العاوز السلطة بالفهلوة ما بحكم والبلد ما بنفرط فيها

الجيش: منتبهون لما يحاك من مؤامرات وكيد

أحزاب النيل الأبيض: البشير هو الضامن لوحدة البلاد

عمان تدعم السودان لمعالجة الأزمة الاقتصادية

مبادرة السودان للأمن الغذائي تتصدر أجندة قمة لبنان

الصيحة

وزارة الصحة تمنع دخول المتظاهرين والنظاميين للمستشفيات

قرار مرتقب بتسعير وقود الطائرات بـ”47″ جنيهًا للدولار

الزكاة:”32″ مليون جنيه خسائر النيل الأبيض في الاحتجاجات

الأمين العام لهيئة علماء السودان: نحن من طلبنا مقابلة رئيس الجمهورية لهذه الأسباب

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