حقيقة مقتل الصحفية بصحيفة (الجريدة) رابعة أبو حنة في المظاهرات

الخرطوم _ التحرير :
اتهمت الصحفية بصحيفة (الجريدة) رابعة أبوحنة جهات قالت إن لديها مصلحة في ضرب مصداقية تجمع المهنيين السودانيين بالترويج لشائعة اغتيالها من أمام الجريدة الجمعة، ونقل جثمانها إلى جهات غير معلومة.
وسخرت رابعة من مطلقي شائعة اغتيالها يوم الجمعة، وقالت إنها في الأصل لاتداوم في المكتب في هذا اليوم.
وتوعدت رابعة مروجي الشائعة بالملاحقة القانونية، وقالت إنها ستقوم بتدوين بلاغات جنائية لدى نيابة المعلوماتية في مواجهة المروجين.
وطمأنت رابعة الجميع بأنها بخير ولم تصب بأي مكروه.
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