اليوم الاحد : لجنة المعلمين تعلن عن إضراب شامل للدراسة ويستمر مدة أسبوع

الخرطوم _ التحرير :

أشارت لجنة المعلمين إلى التدهور المريع الذي وصل إليه حال التعليم وأوضاع المعلم بالبلاد نتيجة لسياسات نظام الإنقاذ الفاشلة لثلاثة عقود.

وقالت لجنة المعلمين في بيان لها السبت (19 يناير 2019م) إنها إزاء هذا الوضع المزري واحتجاجاً على الوضع الأمني المتأزم الذي تستخدم فيه أجهزة السلطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والعنف المفرط في مواجهة المحتجين من المواطنين، وإيمانا بواجبها الوطني والأخلاقي والمهني في تحمل مسؤولية سلامة الطلاب في مواجهة سلطات لا تراعي حق الحياة للمواطن ؛ تعلن عن إضراب شامل يبدأ من يوم الأحد (20 يناير 2019) ويستمر حتى يوم الأحد( 27 يناير 2019).

وأشارت لجنة المعلمين في بيانها إلى أنها ستوافي المعلمين بأي طارئ أو تطور في الأمر.

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