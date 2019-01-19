إنسحاب عدد من الدول من معرض الخرطوم الدولي الحكومة توضح الاسباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة، ابوالبشر عبدالرحمن، أن يكون انسحاب عدد من الدول من المشاركة في معرض الخرطوم الدولي بسبب الوضع السياسي الراهن بالبلاد في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية المندلعه منذ الشهر الماضي.

وقال أبو البشر، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء اليوم (السبت) إن ” إنسحاب عدد من الدول من المشاركة ليس مربوطاً بالوضع الحاصل”

وشدد على أهمية عدم ربط الانسحاب بالأوضاع السياسية الراهنة لجهة أن توقيت المعرض معلن قبل 8 أشهر .

في المقابل أعلن مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الفريق يوسف محمد كرار، تراجع دول من المشاركة من بينها سوريا والبرازيل.

ونفى ان يكون تراجعها بسبب الأوضاع في السودان من احتجاجات، مبيناً أن سوريا اعتذرت لأسباب خاصة بها بالاضافة الى اعتذار البرازيل لأسباب خاصة ايضاً، ووصف انسحاب الدول بغير الكبيرة.

وأعلن عن مشاركة 15 دولة من دول الاتحاد الاوربي في المعرض لأول مرة أبرزها هولندا وفرنسا وبريطانيا.

وقال ان من ضمن الدول المشاركة مصر واثيوبيا، ايطاليا، ألمانيا، تونس، الجزائر، السعودية، اندونسيا، في معرض الخرطوم الدولي خلال الفترة من (28-21 )يناير الحالي

وأشار الى مشاركة (500) شركة محلية وأجنبية.