شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تنفي صحيفة ” الجريدة “ الخبر المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي علي نطاق واسع بإغتيال الصحفية الزميلة – رابعة أبو حنة عقب إعتقالها واتهمت رابعة جهات قالت إن لديها مصلحة في ضرب مصداقية تجمع المهنيين السودانيين بفبركة خبر الوفاة وقالت إنها تفاجأت بالخبر منشور بصورتها وتناشد ” الجريدة “ بضرورة توخي الحذر وإختيار منصات ذات مصداقية في هذه الأيام للتصدي لمروجي الإشاعات وأن يكون الحراك المطالب بالتنحي مدعوما بالمصداقية والشفافية وإحترام المواطن والوطن.

كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي حقيقة اغتيال الصحفية رابعة ابو حنة….. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.