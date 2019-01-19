الأمل العطبراوي يطوي ملف أهلي مروي ويتفرغ للمريخ

طوى الأمل عطبرة ملف مواجهة أهلي مروي التي كسبها الفريق بثلاثة أهداف لهدف أمس الأول وفتح الفريق ملف المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام المريخ في الجولة المقبلة بأم درمان والتي سيدخلها الفريق من أجل الانتصار فيها ومواصلة مشواره بنجاح للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري النخبة من المجموعة الأولى، من جانبه امتدح محمد علي نائب سكرتير الأمل الانتصار الذي حققه فريقه على أهلي مروي حسب صحيفة الصدى أمس الأول مبيناً أنه سيمثل دافعاً قوياً للاعبين والجهاز الفني قبل الحضور للخرطوم وأداء المواجهة الصعبة أمام المريخ في الجولة الثانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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