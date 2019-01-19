موعد مشاهدة مباراة الهلال السوداني وموركوا سبور الرواندي اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

ﻳﺘﺄﻫﺐ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻷﺩﺍء مباراة الايام من ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻮﻛﻮﺭﺍ الرواندي، ﺍﻟــﺬﻱ ﻛﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻫـﺪﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﺑﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء ﺑﺄﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ويتطلع الهلال السوداني لإنجاز مهمة التأهل، لدور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية، عندما يحل ضيفًا على موكورا سبور الرواندي، في إياب دور الـ32 مكرر، اليوم السبت.

وكان الهلال قد حسم اللقاء الأول في ملعبه (3-0)، وتواجد منذ الأربعاء الماضي برواندا، وخاض تدريبه الرئيسي اليوم، وأصبح جاهز للمباراة، التي ستنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت السودان، على ملعب “هوييه”.

وكان إيراد الزعفوري، مدرب الهلال، قد أكد قبل السفر إلى رواندا، أن الفريق لم يتأهل بعد، رغم الفوز الكبير في المباراة الأولى، مشددًا على أن الحسم سيكون في الإياب.

أما المدير الفني لموكورا، فرانسيس هارينجينجو، وقائد الفريق، كيزا حسين، فأكدا لوسائل الإعلام الرواندية، أن المهمة صعبة أمام الهلال، لكن أصحاب الأرض سيقاتلون بقوة للتمسك بحظوظهم.