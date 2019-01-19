مفاجأة مدوية .. طفل قتيل في مظاهرات السودان يظهر حيًا يرزق في البرازيل ( شاهد )

أثار الطفل البرازيلي فرناندو بريرا جدلا واسعا في احتجاجات السودان، بعدما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورته على نحو واسع وقيل إنه قتل برصاص الشرطة السودانية.

حادثة فرناندو حركت بعثات دبلوماسية في السودان للسؤال عن ملابسات وفاته وكيف قتل بالرصاص وسارعت جهات لكشف الحقائق في الحادثة، ولكن سرعان ما انكشفت الحقائق، حيث اتضح أن صورته سرقت من حسابه على موقع فيسبوك، وأنه مازال على قيد الحياه، وأنه برازيلي الجنسية وليس سودانيا كما أشيع.

ويري أمير السائحون الوطنيون سر الختم ادروب إن المعارضة بكل قطاعاتها أعدت عدة محكمة لأسقاط النظام الحاكم في الخرطوم مشيرًا الى أنها استخدمت كل الوسائل المشروعة والغير مشروعة وأردفت ذلك بهالة إعلامية عبر الاسافير شوهت فيها صورة النظام .

وكانت السلطات في وقت سابق قد أتهمت المعارضة ببث شريط فيديو عن مظاهرات في الفاشر ثم اتضح بعد ذلك إنها قديمة بالاضافة الى انتشار صور وفيديوهات عن وجود مرتزقة روس يساعدون الخرطوم في قمع التظاهرات وهو مانفته موسكو .

الجدير بالذكر كانت الشرطة السودانية قد نفت وفاة طفل عمره ١٤ عاماً خلال أحداث مظاهرات الخميس حسب صحيفة اخبار اليوم، والتي دعى اليها تجمع المهنيين السودانيين نحو القصر الرئاسي .

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