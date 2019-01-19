جريمة تهز الشارقة .. شاب يقتل سوداني ويسدد طعنات لهندية وابنتها

شهاب محمد - الخرطوم - -بالسكين-

الخليج 365:

شهدت منطقة البطينة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حادثة مؤسفة حيث أقدم سوداني على قتل الشاب السوداني”ناجي” وطعن امرأة من الجنسية الهندية وابنتها الصغيرة لأسباب مجهولة.

وهرعت شرطة الشارقة على الفور لمكان الحادث، حيث ألقت القبض على الجاني وتم إسعاف المصابين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناجي شيخ إدريس فارق الحياة متأثرًا بجراحه، بينما وصلت السيدة الهندية وابنتها إلى المستشفى وحالتهما استقرت وتعّدت مرحلة الخطر.

ووصفت الشرطة الحادثة بـ”الغريبة”، وقالت إن تحريات الشرطة مع الجاني أكّدت أنه قدّم إلى الدولة بتأشيرة زيارة وأنه خرج من مكان إقامته وهو يعاني من غضب شديد بسبب مشاكل عائلية على حد قولها.

وأفادت التحريات أن الجاني حمل معه سكينًا وربما قرر أن يضرب به أي أحد يقابله، وكانت السيدة وابنتهما بالشارع فاعتدى عليهما بالطعن وتدخل الشاب ناجي لإنقاذ السيدتين، فسدد له الجاني طعنات قاتلة أودت بحياته فورًا.

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