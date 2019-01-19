اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم السبت 19 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم السبت 19 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار

الشرطة: مقتل صبي في مظاهرات الخميس مفبرك ولم تطلق الرصاص على المحتجين

مذكرة هامة من هيئة علماء السودان للمشير البشير

المتهمة بقتل أبنتها تبكي بحرقة داخل المحكمة

بعد ثماني سنوات غياب.. السودانية العالقة بسوريا تعود للسودن

بلاغ في مواجهة (28) صحفي وناشط إلكتروني

اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحانا التربية الإسلامية والفنون للثانوي

صحيفة أخبار اليوم:

الناطق الرسمي : الشرطة لم تستخدم الرصاص في المظاهرات .

الشرطة تعلن وفاة أحد مصابي أحداث الخميس وتنفي وفاة طفل عمره ١٤ عاماً .

البشير يستقبل الرئيس التشادي ادريس دبي لدى توقفه بمطار الخرطوم .

معتز موسى : الاحداث الحالية يسعى مدبروها لإدانة السودان دولياً.

قراءة تحليلية ل(أخبار اليوم) لمنتدى المستقلة حول قضايا الساعة بمشاركة الخضر وبشارة ارور .

روسيا تدعو مجلس الأمن الى رفع العقوبات الدولية عن السودان .

صحيفة الوطن:

“أمن الدولة” تقيد بلاغات لتوقيف ناشطين بالخارج

عبد الحي يوسف: وفد العلماء قدم نصائح مكتوبة للبشير

الشرطة: لم نطلق النار على المتظاهرين

كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي في حوار (الوطن)

صحيفة الإنتباهة

الشرطة: لم نستخدم الرصاص ووفاة متظاهرين أثنين

بلاغات في مواجهة (28) صحافياً وناشطاً

عبدالحي يكشف تفاصيل مناصحة (العلماء) للرئيس

صحيفة السوداني

الشرطة تتبرأ من أستخدام الرصاص لفض الاحتجاجات

رئيس الوزراء: مدبروا الأحداث الحالية يسعون للإساءة للسودان

شيخ عبدالحي يوسف يدعو لمحاسبة المسؤولين المقصرين

صحيفة التيار

الشرطة تنفي إستخدام الرصاص في فض التظاهرات

جريمة قتل بشعة (لشاب سوداني) تهز الشارقة

خفر السواحل الأمريكي يزور مؤاني سودانية

نتنياهو في تشاد غداً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

صحيفة آخر لحظة

الشرطة: لم نطلق رصاصة في التظاهرات

استقالة قياديين بالاتحادي الأصل من البرلمان

عبدالحي يوسف يسلم الرئيس (7) مقترحات حول الأوضاع

الأمن : أوامر قبض لـ(28) صحفياً وناشطاً بالخارج

صحيفة المجهر

“علي حسنين” يتوعد بجز رؤوس كل المناصرين للنظام

نيابة أمن الدولة تعمم نشرة حمراء لاسترداد (28) من الناشطين بالخارج

صحيفة الرآي العام

د. فيصل: أحزاب اليسار تتهرب من الانتخابات وتسعى لتقويض الأمن

موسكو: مناقشة الاحتجاجات في السودان بمجلس الأمن “تدخل سافر في شأن داخلي”

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