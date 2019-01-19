الهلال السوداني يواجه موركورا سبور الرواندي

الخرطوم: باج نيوز

يحل

الهلال السوداني في الرابعة والنصف من عصر اليوم”السبت” ضيفًا على

موكورا سبور الراوندي ضمن إياب دور الـ”16″ من بطولة الكنفدرالية.

ويدخل”الأزرق”

متقدّمًا بعدما حسم مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل، لكّنه يطمح إلى تحقيق

فوزٍ جديد لتأكيد جدراته.

ويراهن

التونسي إيراد الزعفوري على نجومه لتحقيق الهدف المطلوب، ويعوّل على الروح

المعنوية بجانب المستويات المميزة التي يقدّمها فريقه في الوقت الحالي.

ويخوض

الهلال مباراة اليوم بدون نجميه نزار حامد وأبو عاقلة عبد الله وذلك بسبب الإصابة.

ومن

المحتمّل أن يدفع الجهاز الفني بقيادة إيراد الزعفوري بتشكيلة تضّم كلاً من جمال

سالم، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، إيمانويل، فارس عبد الله، شرف الدين شيبوب،

محمد بشة، محمد موسى الضي، إدريس أمبومبو.

وعلى

الجانب الآخر، لن يكون أمام موكورا سبور سوى الفوز بأربعة أهداف إن أراد التأهل

لدوري المجموعات.

وكانت

إدارة النادي قد طالبت الجماهير بالتوافد بالاستاد لمؤازرة اللاعبين ودعمهم من أجل

الحصول على بطاقة الصعود.

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