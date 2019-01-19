توقعت مصادر اقتصادية تراجع اسعار العملات الاجنبية خلال الايام القليلة القادمة لاسباب مختلفة طارئة ابرزها اعلان الحكومة عن وصول دعم اماراتي نفطي بالاضافة الى اعلان البنك المركزي السوداني وصول نصف مليار دولار لخزينة البنك من الامارات فيما اعلن عن بدء ضخ السيولة المالية من فئة 100 جنية الجديدة خلال الاسبوعين القادمين وفق مصادر موقع اخبار السودان .
ووفق بيانات اخبار السودان فقد استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية دون تغيير حقيقي صباح اليوم السبت في مستهل التداولات المالية حيث ثبت سعر الدولار الامريكي برفقة بقية العملات الاجنبية .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 19\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|61.00 جنيه
|الريال السعودي
|16.05جنيها
|الدرهم الاماراتي
|19.10جنيها
|اليورو
|68.30 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|76.50جنيه
|الجنية المصري
|3.34 جنيه
|الريال القطري
|16.40 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 19\1\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|74
|الريال السعودي
|18.90
|الدرهم الاماراتي
|21
|اليورو
|76
|الجنيه الاسترليني
|80
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط قادم للعملات عموما .. سعر الدولار وبقية اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 19 يناير 2019م في السودان بتداولات السوق السوداء النقدية والبنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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