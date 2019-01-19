هبوط قادم للعملات عموما .. سعر الدولار وبقية اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 19 يناير 2019م في السودان بتداولات السوق السوداء النقدية والبنكية

توقعت مصادر اقتصادية تراجع اسعار العملات الاجنبية خلال الايام القليلة القادمة لاسباب مختلفة طارئة ابرزها اعلان الحكومة عن وصول دعم اماراتي نفطي بالاضافة الى اعلان البنك المركزي السوداني وصول نصف مليار دولار لخزينة البنك من الامارات فيما اعلن عن بدء ضخ السيولة المالية من فئة 100 جنية الجديدة خلال الاسبوعين القادمين وفق مصادر موقع اخبار السودان .

ووفق بيانات اخبار السودان فقد استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية دون تغيير حقيقي صباح اليوم السبت في مستهل التداولات المالية حيث ثبت سعر الدولار الامريكي برفقة بقية العملات الاجنبية .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 19\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد