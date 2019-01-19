ابرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 19 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم السبت 19 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

الصدى

المريخ يمتع ويدهش ويسقط الخرطوم بثلاثية العجب والتش

الأحمر يطلب تأجيل مباراته أمام أهلي مروي ويستقبل الرباعي العائد من الإمارات اليوم

جار النبي : لايوجد ما يمنع مشاركة العقرب وتيري وأحمد آدم حال اكتمال الجاهزية البدنية

منافس المريخ يتخلى عن لاعبه زيدان رسميا

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الزعيم ::-

ود الشيخ : الجمعية العمومية ضرورة ملحه

لا أرغب في العودة للرئاسة. ….المجلس مطالب بتحديد تواريخ عموميتي النظام الأساسي والانتخابات فورا

المريخ النشوان. …..يقهر الأولاد بثلاثة اقوان

عودة رباعي المريخ اليوم …..والزولفانييحسم أمر المرافقين للبعثة

بثلاثية رمضان عجب والتش : بعرض خمس نجوم …..الزعيم يتخطى عقبة الخرطوم

لجنة المسابقات تدرس تأجيل المريخ وأهلي مروي

مدرب الخرطوم : تميز المريخ أفشل استراتيجيتنا

صحيفة المشاهد :

ممثل السودان الوحيد في البطولات الافريقية يقترب من الكونفيدرالية

اقمار الهلال يتمسكون بوجود السودان في البطولات الافريقية

الزعفوري: نعمل على تعزيز انتصار ام درمان باستخدام سلاح الهجوم

مدرب موكورا: اثق في الانتصار اليوم بعد تصحيح اخطاء الذهاب

مدرب الهلال يحتاط لمغامرات موكورا باعتماد تشكيلة ام درمان

السفير عبد الله حسن عيسى وطاقمه يتابعون مباراة الهلال بـ’’هيوي’’

قناة ’الهلال’’ والقناة الرواندية تنقلان المباراة في الثالثة والنصف

انعقاد الاجتماع الفني بمقر المراقب والحكام والهلال بالازرق الكامل

الهلال يؤدي مرانه الختامي على ملعب المباراة وسط روح معنوية عالية

المريخ يحكم قبضته على الصدارة بثلاثية في شباك الخرطوم

رمضان عجب يسجل ثنائية ويتصدر سباق الهدافين

الزلفاني: المريخ أصبح أكثر قوة بعد ثلاثية الخرطوم ولا فرق بين اساسي وبديل

هلال التبلدي يقيل نوتال والمعلم ويفاضل بين الثلاثي الوطني.. !!

اخطر اجتماع للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد العام اليوم

الشارع الرياضي يترقب نتائج التحقيق حول سفر محمد عبد الرحمن

لائحة الكاف تهدد الإسماعيلي بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

مصدر بالكاف يكشف عن موقف الإسماعيلية من كأس إفريقيا بعد شغب اليوم

قرعة كأس الملك: مواجهة نارية لبرشلونة.. والريال يصطدم بقاهر أتلتيكو

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