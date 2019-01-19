أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الهلال يستهدف مجموعات الكونفدرالية من الأراضي الرواندية الأزرق يتدرب بملعب المباراة تحت الغمام.. اللاعبون يتألقون يؤدون قسم الانتصار * الجنرال يؤكد احترام الرواندي وجاهزية الهلال.. ومدرب موكورا يفكر في الثأر * المريخ يضرب الخرطوم بثلاثية ويبتعد في الصدارة * ثلاث مباريات ساخنة في الدوري الممتاز.. واليوم انعقاد أخطر جمعية عمومية لاتحاد الخرطوم وهمد ينسحب من السباق الانتخابي * 7 مباريات في إياب ملحق الكونفدرالية صحيفة الصدى: * المريخ يمتع ويدهش ويسقط الخرطوم بثلاثية العجب والتش * الأحمر يطلب تأجيل مباراته أمام أهلي مروي ويستقبل الرباعي العائد من الإمارات اليوم * جار النبي: لا يوجد ما يمنع مشاركة العقرب وتيري وأحمد آدم حال اكتمال الجاهزية البدنية * منافس المريخ يتخلى عن لاعبه زيدان رسمياً * مدرب الخرطوم: الأخطاء كلفتنا الخسارة أمام المريخ * الهلال يحل ضيفاً على موكورا في إياب ملحق الكونفدرالية * الأمل يطوي ملف أهلي مروي ويتفرغ لمواجهة المريخ * هلال التبلدي ينهي تعاقده مع المدرب الإسكتلندي فرانك الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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