قناة روسية : عمر البشير يحسم موضوع تداول السلطة (فيديو)

لماذا تستمر الاحتجاجات في السودان، وهل حراك الشارع السوداني هو عمل شعبي أم حزبي، أم خارجي؟ ضيوف الحلقة: في الخرطوم د. علي الشايب، عضو القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ومن القاهرة صلاح محمد عبد الرحمن، رئيس المكتب السياسي لجبهة القوى الثورية الديمقراطية السودانية.

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