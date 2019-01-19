امن الدولة تصدر “نشرة حمراء” لاسترداد 28 صحافياً وناشطاً خارج السودان

أصدرت نيابة أمن الدولة في السودان، يوم الجمعة، نشرة حمراء لاسترداد 28 صحفياً وناشطاً إلكترونياً مقيم بالخارج، توطئة لمحاكمتهم بتهمٍ تشمل التحريض وإشانة السمعة.

وقالت النيابة إن الخرطوم تعتزم ملاحقة واسترداد 28 صحفياً وناشطاً مقيمون خارج البلاد، تحت طائلة مواد في القانونين الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية، بتهم التحريض، الإزعاج العام، نشر الأخبار الكاذبة، بجانب إشانة سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية.

ودخلت احتجاجات السودان اليوم الجمعة شهرها الأول، وسط دعوات متنامية من كيانات نقابية ومعارضة للاستمرار في التظاهر رغم سقوط 26 قتيلاً حسب احصائية حكومية وأكثر من 40 قتيلاً طبقاً للمعارضة.

الخرطوم: باج نيوز

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