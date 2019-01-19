كشف حقائق صادمة .. طفل برازيلي يثير جدلا واسعا في تظاهرات السودان – شاهد

أثار الطفل البرازيلي فرناندو بريرا جدلا واسعا في احتجاجات السودان، بعدما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورته على نحو واسع وقيل إنه قتل برصاص الشرطة السودانية.
حادثة فرناندو حركت بعثات دبلوماسية في السودان للسؤال عن ملابسات وفاته وكيف قتل بالرصاص وسارعت جهات لكشف الحقائق في الحادثة، ولكن سرعان ما انكشفت الحقائق، حيث اتضح أن صورته سرقت من حسابه على موقع فيسبوك، وأنه مازال على قيد الحياه، وأنه برازيلي الجنسية وليس سودانيا كما أشيع.
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