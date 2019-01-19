جنوب السودان : السلطات تُغلق عدداً من الفنادق العاملة في تجارة الجنس

الصيحة – هددت بلدية عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، ملاك الفنادق بسحب تراخيصهم حال استمروا في استخدامها كمقار لمارسة تجارة الجنس. وقال نائب مجلس عمدة مدينة جوبا للأراضى والتخطيط العمراني أيال مايام لـ “موقع قورتاج” الجنوبي أمس، إن عدداً من أصحاب الفنادق استخدموها كمقار لتجارة الجنس ما أدى إلى سحب تراخيصهم، ورفض الكشف عن عدد الفنادق التي تم سحب تراخيصها بحجة أن أعدادها في تزايد مستمر، وقال مايام: “أغلقنا العديد من الفنادق بعد أن تأكدنا أنها تستخدم لترويج تجارة الجنس”، وشدد على أن مجلس المدينة وضع سياسة جديدة تسمح للحكومة بسحب وثائق ملكية الأراضي.

ووفقاً للموقع، فإن قانون عقوبات جنوب السودان لعام 2009 يحظر ممارسة البغاء. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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