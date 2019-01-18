صورة طفل مظاهرات الخرطوم تخص برازيلي وليس سوداني وشرطة السودان: لم نستخدم الرصاص وخبر وفاة طفل عمره 14 عاما غير صحيح

تداولت وسائل إعلام مختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفل قيل أنه قتل في مظاهرات بالخرطوم يوم الخميس وإسمه محمد العبيد ليتضح لاحقاً أن الصورة تخص طفل برازيلي إسمه (فرناندو بريرا) مرفقة أعلى الخبر ولا علاقة له بالسودان بحسب ما كشف رواد التواصل الإجتماعي، وقد راجع محرر أخبار الخليج 365 صفحة الطفل البرازيلي على فيسبوك وهي على الرابط (https://www.facebook.com/manoel.fernandes.140193?hc_location=ufi).

وأعلن اللواء شرطة هاشم على عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة فى مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء رصده محرر أخبار الخليج 365 مساء الجمعة أن قوات الشرطة لم تستخدم الرصاص في أي موقع من المواقع كما ورد في بعض الفضائيات .

وأفاد عن وفاة أحد مصابي الأمس متأثرا بإصابته ليبلغ عدد المتوفين نتيجة أحداث يوم “الخميس” شخصين وليس ثلاثة كما جاء في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حيث ورد وفاة طفل عمره 14 عاما وهو ما لم يحدث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)