تظاهرات متفرقة بمناطق مختلفة في الخرطوم اليوم الجمعة

شهدت عدد من المدن السودانية احتجاجات جديدة اليوم الجمعة بعد يوم ساخن انتهى باعتصام حتى ساعات الفجر قبل ان يتم تفريقه من قبل قوات الشرطة وفق مصادر محلية .

وقالت المصادر ان العاصمة الخرطوم شهدت تظاهرات متفرقة بينها الجريف غرب والدروشاب والصحافة وكان ابرزها مدينة بري حيث جرى تشييع احد ضحايا احتجاجات الخميس.

ووفق ذات المصادر فقد قامت قوات الامن بتفريق المظاهرات بالغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بعد عودتهم من مقابر بري حيث جرى تشييع شهيد من المنطقة .

وقال شهود عيان، ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين بحي “بري” شرقي العاصمة.

وقال ناشطون إن “السلطات أطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق مواطنيين تجمعوا أمام منزل أحد القتلى بذات الحي”.

واشارت المصادر الى ان متظاهرين حاولا التقدم صوب شارع الستين بمنطقة الجريف غرب بالعاصمة الخرطوم غير ان قوات الامن منعتهم وجاء خروج محتجين بمنطقة الجريف عقب مقتل طفل (15عاما) في تظاهرات الخميس . اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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