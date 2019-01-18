طرح حوافز لجذب مدخرات المغتربين…. منها الاعفاء الجمركي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء “أحمد سعد عمر”، عن بدء تنفيذ الحزمة الأولى لحوافز المغتربين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء وجهاز المغتربين بوكالة(سونا) ظهر أمس .

وقال: نزف للمغتربين بشريات طيبة ،بعد أن تم عقد جلسة بمجلس الوزراء القومي أمس ،وذلك فيما يتصل بالحزمة الأولى من الحوافز، وإن هنالك حزماً أخرى سيتم الإعلان عنها بعد دراستها ،وذلك من أجل كسب ثقة المغتربين ومن أجل مصلحة السودان .

وأضاف “أحمد عمر”، إن الحزمة الأولى تتكون من ثلاثة محاور .

وقال إن المحور الأول يتمثل في الرسوم الموحدة وإن جميع الإجراءات ستتم عبر نافذة واحدة لكل الخدمات والتي ستتم الكترونياً.وأما المحور الثاني فيتمثل في الإعفاء الجمركي ،بعد أن يفتح المغترب حساباً بنكياً ، أو يودع وديعة بمبلغ معين .وأضاف سيكون هنالك إعفاء جمركي كل خمسة أعوام للسيارات إلى جانب إعفاء للأثاثات المنزلية، وأما المحور الثالث فيتمثل في التأمين الصحي .

وأكد الوزير “أحمد سعد” أن هنالك حزما لحوافز أخرى للمغتربين ستأتي لاحقاً .وأضاف إن للمغتربين واجباً يحتم عليهم الدفع باقتصاد البلاد من خلال تحويلاتهم وذلك بما فيها من خير وفير للمغتربين وللبلاد.

ومن جانبه، قال الدكتور “محمد خير الزبير” محافظ بنك السودان : إن بنك السودان سيكون المستفيد الأول من تحويلات المغتربين لسد الفجوة في النقد الأجنبي والميزان التجاري .وأضاف إن هنالك حزم حوافز أخرى ستغطي أكبر قدر ممكن من التحويلات حيث أنه ستقدم حوافز أيضاً في مجال السكن والمشروعات والاستثمارات .

وأشار إلى أنه ستكون هنالك مقترحات كثيرة في ما يتعلق بالإجراءات المصرفية ،وستتم بالتنسيق مع الجمارك وكذلك المبلغ الذي تم تحويله في أي حساب بنكي يتم بسعر الصرف وسيكون هناك حافز أضافي للمغترب.

وأوضح الأمين العام لديوان الضرائب “محمد عثمان إبراهيم” أن كافة الإجراءات الخاصة بخدمات المغتربين ستتم بكل يسر وسهولة وذلك عبر النافذة الواحدة .

واستعرض توزيع الرسوم في ما يتعلق بالمهن والتخصصات المختلفة وعلى سبيل المثال ستكون الرسوم فيما يتعلق بالتخصصات الطبية ، كالأتي: الاستشاري (225) دولاراً، الأخصائي (175) دولاراً، الطبيب العمومي (125) دولاراً .وأما رسوم أساتذة الجامعات فهي (125) دولاراً، الأستاذ المشارك (175) دولاراً، والخبراء القانونيين(200) دولار، ورجال الأعمال(325) دولاراً، والرأسمالية(1/525) دولار، وحملة الدبلومات(100) دولار، وأما العمال دون الشهادة السودانية (75) دولاراً .

وأشار إلى أن هذه الرسوم تدفع سنوياً فقط، وأما المغتربون الذين لديهم متأخرات ستظل قائمة لسداد ما عليهم من رسوم.

وقال وزير الدولة، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير “عصام عوض أحمد متولي”: لقد رفعنا شعاراً بأن العام 2019م عام أبناء السودانيين بالخارج، ولذلك كانت هذه الحزمة الأولى من الحوافز التي تؤكد جدية الدولة في الاهتمام بالمغتربين ، كما أن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء أمس خاصة بقضايا المغتربين والمتمثلة في حزمة حوافز المغتربين للتأكيد لكسب ثقة المغتربين .

وأضاف: لقد وضعنا على عاتقنا كل الالتزامات والتي ستكون حيز التنفيذ .وأشار إلى أن ولي الأمر يقوم بدفع مبلغاً وقدره(200) دولار في ما يتعلق بالتأمين الصحي لكل أفراد الأسرة لمدة عام .

وأضاف :إن هنالك شبكة من المستشفيات كمستشفى الزيتونة والبراحة وغيرها، إلى جانب عدد من الأطباء والصيدليات ويشمل أيضاً التنويم للمرضى المغتربين في المستشفيات في السودان على أن يتم دفع رسوم العلاج عند مقابلة الطبيب.

وقال اللواء شرطة “بشير الطاهر” مدير الإدارة العامة للجمارك ، إن الهدف من هذه الحزم جذب مدخرات المغتربين ، وأضاف إن الإعفاء الجمركي سيكون في شكل إعفاء رسوم جمركي للسيارة كل خمسة أعوام ،على أن يكون المغترب له ثلاثة أعوام ويمكن أن يجلب المغترب سيارة خاصة للمنفعة (تجارية) تمنح هذا الإعفاء الجمركي للسيارة كل خمسة أعوام ولا يشترط العودة النهائية .

وأشار إلى أنه سيتم تحديد موديلات السيارات كما يتم تمليك المعلومات ذات الصلة من السفارات بالخارج بهذه الإجراءات ودعا المغتربين التعامل بالنوافذ الرسمية.. والسعي لدفع اقتصاد البلاد.

وفي معرض رده على الأسئلة قال “أحمد سعد عمر”: إن ولي أمر الأسرة يدفع(200) دولار للتأمين الصحي لمدة عام يشمل التأمين لكل الأسرة وهنالك مستشفيات بمستوى عالٍ إضافة للتنويم والأدوية .

وأضاف إن دفع كل الرسوم سيكون عبر نافذة واحدة .وقال سنقوم بجولة لكل مواقع المغتربين للتبشير بهذه الحزم .وأشار إلى أنه وحسب تقرير البنك الدولي في العام2008م فإن مدخرات المغتربين قد بلغت ثلاثة مليارات دولار، وبعد ذلك بدأت في الانخفاض حتى أصبحت عدة مئات من الدولارات ،ونتوقع بهذه الحوافز والحزم أن ترتفع لأكثر مما كان عليه من قبل ،وأوضح أن الرسوم غير تراكمية .

وأكد السفير “عصام متولي” أن تنفيذ هذه الحزم سيبدأ فوراً ،وقال إن التأمين الصحي سيمتد للمغتربين في الولايات ،وأوضح أن هنالك (28) حافزاً للمغتربين وهذه الحوافز قابلة للزيادة .وقال إن هنالك مكاتب لجهاز المغتربين بكل الولايات لتسهيل إجراءات المغتربين .

فيما قال اللواء “بشير الطاهر”: نعمل بشفافية كاملة ونقدر جداً الحالات الإنسانية ،وأكد أن الجمارك تطبق أحدث الأنظمة التقنية في كافة الإجراءات والمعاملات منذ العام 2011م كما قامت بفتح نوافذ في المجمعات الشرطية لتسهيل الإجراءات.