الرئيس التشادي يتوقف بمطار الخرطوم

توقف الرئيس التشادي إدريس دبي بمطار الخرطوم صباح اليوم في طريق عودته إلى بلاده من أديس أبابا. وكان في استقباله بمطار الخرطوم السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة. وعقد الرئيسان مباحثات رسمية بصالة كبار الزوار تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطوير التعاون في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. ويحسب وكالة السودن لانباء تطرقت المباحثات للقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يلي تعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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