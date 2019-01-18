“عبدالحي يوسف” يكشف مادار في لقاء العلماء مع الرئيس ويقول كان “سراً” ومادام قد كشف عنه فهاكم التفاصيل

قال الداعية الاسلامي الشيخ “عبدالحي يوسف” إمام وخطيب مسجد المرسلين بجبرة غرب الخرطوم، أن لقاء العلماء كان قد أريد له أن يكون “سراً” مع رئيس الجمهورية، ولكن مادام قد أذيع عنه، سأكشفه لكم مادار فيه.

وقال “عبدالحي” أيها المسلمون عباد الله، أن موضوعا ما كنت أود أن أتكلم عنه في هذه الخطبة، ومن هذا المنبر وهذا اليوم، إلا أنني مضطر على ذكره، وأضاف: بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365” ، نشرت صورة أنه في الليلة الفائتة، قام جماعة من أهل العلم بلقاء رئيس الجمهورية وهذا حق، وكنا نرجو أن يكون ذلك اللقاء سراً غير معلن، وأن تكون نصيحة فيما بيننا وبينه، أما وقد نشرت الصورة فلابد أن يعرف الناس حقيقة مادار.

واستمر قائلاً: كُتبت نصيحة من نقاط معدودة وقرئت على رئيس الجمهورية، ثم سلمت إليه يدٍ بيد، ثم اتيحت الفرصة للحديث وتحدثت في سبع نقاط.

أولها أن الدين أبقى من الأشخاص، فإذا تعارضت مصلحة الدين ومصلحة الأشخاص، فاليذهب الأشخاص.

ثانيها أن هذا الشعب محب للدين، معظم لحرمته، وما أخرج الناس إلا المسغبة والجوع، وأن الدولة مسؤولة عن إقامة العدل بينهم، ومضى “عبدالحي” معدداً ما نصح به الرئيس السوداني، منها محاسبة المسؤولين المقصرين الذين أفضوا بالناس إلى هذا المآل، ومحاربة الفساد وكف اليد عن المال العام، وتطييب خواطر الناس بالوعد الصادق والكلام الطيب، مشدداً على عدم إستفزاز مشاعرهم.

وكان المسجد الذي يؤمه “عبدالحي” قد شهد خروج بعض المصلين عقب صلاة الجمعة الماضية منددين بالحكومة السودانية.

ويرتاد المسجد الضخم الآلآف من المصلين من مختلف انحاء العاصمة السودانية الخرطوم، ليشهدوا معه صلاة الجمعة، ويستمعون إلى خطبه البليغة التي عادة ما تتناول قضايا المجتمع الحية.

ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)