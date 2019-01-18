خبر غير سار لتجار العربات

أعلن مجلس الوزراء حزمة من الحوافز للسودانيين العاملين بالخارج وكشفت الحزمة الأولى التي تتمثل في الإعفاء الكامل لخمس سنوات لجمارك السيارات شريطة تحويل مبلغ محدد في الحساب إلى جانب التأمين الصحي لأسرة المغتربين (7/5) أفراد إلى جانب حزمة الرسوم الموحدة (الجوازات، الجمارك، الضرائب) عبر النافذة الموحدة والتعامل الإلكتروني.

ووصف وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعه أرور حزم الحوافز للمغتربين حسب صحيفة الدار بحزم المعالجات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني حتى تمر بالبلاد إلى بر الأمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)