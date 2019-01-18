برلماني بتشريعي الخرطوم: الشباب خرجوا في المظاهرات يريدون النكاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب النائب في تشريعي الخرطوم عوض عبد النور بتقديم مبادرات في المساجد لتزويج الشباب والفتيات بالعاصمة. ففيما جزم بأن خروج الشباب في المظاهرات ليس بسبب انعدام”الخبز والسيولة والوقود”، قال الشباب خرجوا في المظاهرات يريدون “النكاح” ويجب أن نعالج لهم هذه المشكلة. صحيفة الانتباهة

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