توقعات بهبوط قادم ..سعر الدولار مع اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 18 يناير 2019م في السودان بتعاملات السوق السوداء النقدية والبنكية

شهدت اسعار صرف العملات الاجنبية استقرارا مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة وسط تداولات ضعيفة جدا بسبب الاحتجاجات التى اندلعت يوم امس الخميس وفق متابعات موقع اخبار السودان .

حيث تراجعت التعاملات في السوق السوداء في العاصمة الخرطوم تزامنا مع عطلة الجمعة وكذلك الأحداث الاخيرة التى أدت الى اعتصام خلال ليل أمس قبل ان ينتهي فجر اليوم واقتصرت التعاملات المالية خارج السوق خصوصا الإلكترونية .

في غضون ذلك رجح اقتصاديون تراجع اسعار العملات الاجنبية خلال الأيام المقبلة بعد ان اعلن البنك استلام دعم مالي اماراتي عاجل يقدر بنصف مليار دولار بالاضافة الى دعم اماراتي نفطي .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 18\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد