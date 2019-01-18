شهدت اسعار صرف العملات الاجنبية استقرارا مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة وسط تداولات ضعيفة جدا بسبب الاحتجاجات التى اندلعت يوم امس الخميس وفق متابعات موقع اخبار السودان .
حيث تراجعت التعاملات في السوق السوداء في العاصمة الخرطوم تزامنا مع عطلة الجمعة وكذلك الأحداث الاخيرة التى أدت الى اعتصام خلال ليل أمس قبل ان ينتهي فجر اليوم واقتصرت التعاملات المالية خارج السوق خصوصا الإلكترونية .
في غضون ذلك رجح اقتصاديون تراجع اسعار العملات الاجنبية خلال الأيام المقبلة بعد ان اعلن البنك استلام دعم مالي اماراتي عاجل يقدر بنصف مليار دولار بالاضافة الى دعم اماراتي نفطي .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 18\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|61.00 جنيه
|الريال السعودي
|16.05جنيها
|الدرهم الاماراتي
|19.10جنيها
|اليورو
|68.30 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|76.50جنيه
|الجنية المصري
|3.34 جنيه
|الريال القطري
|16.40 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الجمعة 18\1\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|74
|الريال السعودي
|18.90
|الدرهم الاماراتي
|21
|اليورو
|76
|الجنيه الاسترليني
|80
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بهبوط قادم ..سعر الدولار مع اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 18 يناير 2019م في السودان بتعاملات السوق السوداء النقدية والبنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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