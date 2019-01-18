رئيس الجمهورية يلتقي وفد هيئة علماء السودان

وأوضح الأمين العام لهيئة علماء السودان ابراهيم احمد محمد صادق الكاروري في تصريح صحفي أن وفد هيئة علماء السودان قدم رؤية الهيئة حول الأوضاع الراهنة والمشكلات التي تعترض حركة المجتمع وما يعانيه من فتن ونقص في احتياجات المواطنين الأمر الذي شكل ضرورة تتطلب رأي اهل العلم.

وقال إن اللقاء تناول حقوق الإنسان وكرامته وواجبات الحاكم والمحكوم وفق الرؤية الشرعية التي يجب أن يخضع لها الجميع.

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