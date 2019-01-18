عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الجمعة 18يناير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- مجلس الوزراء يستمع لإفادة بشأن الأحداث الأخيرة
- مساعد الرئيس موسى محمد أحمد يطلع على الأوضاع بالقضارف
- الدول الإفريقية تؤكد حرصها علي استقرار السودان
- معدل التضخم لشهر ديسمبر يبلغ 72.94%
- الجهاز المركزي للاحصاءيدعو لإجراء هيكلة للاقتصاد
- بدء المباحثات الفنية مع روسيا لبناء مصفاة نفط
- وزارة النفط: انسياب الوقود بالخرطوم منتظم
- الدرديري: نسعى لإنجاح مفاوضات افريقيا الوسطى
- الزبير يعلن تفاصيل الحزمة التحفيزية الأولى للمغتربين
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الحكومة السودانية تعيد المواطن التيجاني وقيع الله النميري من شمال سوريا
- السودان يتسلم دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي"
- دخول (3) شركات للتنقيب عن الذهب بولاية سنار
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- لجنة الدفع الإلكترونى تعقد إجتماع برئاسة رئيس لجنة التحصيل الموحد تناقش خلاله سير العمل
- وزير المالية ممثل والى البحر الأحمر يمتدح جهود الشرطة السودانية فى تحقيق الأمن والسلام والإستقرار بالبلاد
- الهيئة الشبابية للحفظة والأئمة بولاية البحر الأحمر تقيم ورشة البرنامج الدعوى والتعليمى للمساجد والخلاوى
- وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية يقوم بزيارة لمحلية عقيق
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- مجلس تشريعي الولاية يجيز مقترح ميزانية البرامج والاداء لهذا العام ويشيد بمنهجيتها وترتيبها
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية محمد بريمة حسب النبي ومدير عام الوزارة يتفقدان سير العمل بعدد من مشروعات العروة الصيفية
- مبادرة فنان تنظم ليلية ثقافية تكرم فيها بعض الشخصيات الفنية والإعلامية والثقافية ومعتمد محلية الجنينة يشيد بالمبادرة ويؤكد وقوفه مع المبادرة
- رئيس مبادرة فنان عبدالقادر سليمان شمين يقول ان المبادرة جاءت للحفاظ علي الموروث الثقافي ونشر ثقافة السلام
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي النيل الابيض يتسلم المرحلة الأولى من المعدات والاجهزة الطبية لعدد من مستشفيات الولاية بتكلفة ثمانية عشر مليون جنيه
- والي النيل الابيض يدشن مبادرة ايداع التي يتبناها اتحاد اصحاب العمل بالولاية
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يثمن الجهود التى تبذلها مفوضية العون الانساني للارتقاء بالقطاع الانتاجي بالولاية
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الابيض يلتقي البعثه الاشرافية لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود
- امين الحركة الاسلامية بالنيل الابيض يخاطب هيئة شوري المنطقة الوسطي بمحلية كوستي
- وزير التربية والتوجية بولاية النيل الابيض يشهد ختام فعاليات الدورة المدرسية لمرحلة الاساس بمدرسة ابو شريف الاساسية بنات
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- رئيس تشريعي الولاية يتراس اجتماع لجنة شئون المجلس والاجتماع يجيز مشروع تعديل لائحة تنظيم اعمال المجلس للعام ٢٠١٩
- وزير التربية والتوجيه بالولاية يصدر قرارا يقضي باستئناف الدراسة بجميع مدارس الولاية
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يشيد بجمعية تنظيم الأسرة السودانية في تنفيذها العديد من المشروعات في مجال الصحة الانجابية
- معتمد الفاشر : حكومة الولاية ادارت الازمة الاقتصادية من خلال اتخاذ التدابير في توفير كافة المتطلبات
شبكة الشروق نت
- فيصل: مستغلو التظاهرات لم يلتزموا بالقانون والدولة تجتهد لحفظ الأمن
- ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر بالسودان إلى 72.94%
- سلفاكير : مصر دائماً معنا في السراء والضراء
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- مولانا هارون يطلق البشريات ويؤكد قدرة الحكومة علي الخروج من الازمة الاقتصادية
- معتمد شيكان يؤمن علي إنطلاقة مؤتمرات المناطق التنظيمية والإستعداد لانتخابات ٢٠٢٠
- معتمد سودري يسعي لحل قضايا المجتمع عبر القوافل الطيبة والثقافية والدعوية
- معتمد جبرة الشيخ يؤكد ان الطريق يمثل نقله لانسان الولاية ويشير لضرورة قيام المشاريع الاستثمارية
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يلتقي وفداً من بنك السودان المركزي ويجدد إلتزامه بتذليل كل الصعاب التي تواجه قيام فرع للبنك بالولاية
ـ والي غرب كردفان يلتقي مدير إدارة المنظمات بمعتمدية اللاجئين واللقاء يؤمن على ضرورة تكامل الادوار لتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المضيفة
ـ والي غرب كردفان يلتقي معتمد محلية بابنوسة ويطلع على مجمل الاوضاع بالمحلية ويعد بالسعي الجاد من اجل ربط مدينة بابنوسة بالكهرباء القومية
ـ وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية تخاطب ختام الورشة التدريبية لكوادر المعالجة المجتمعية لامراض سوء التغذية بمحليات الولاية وتتعهد بتعيين المشاركين بالورشة في وظائف ثابتة
ـ معتمد محلية بابنوسة وعدد من القيادات يتفقدون سير العملية التعليمية بمرحلتي الاساس والثانوي والمعتمد يطالب المعلمين بمضاعفة الجهد لتعويض الطلاب فترة توقف الدراسة
أخبار قناة الملاعب
- الكاف يحدد الاثنين المقبل موعداً لقرعة مجموعات الكونفدرالية
- الدوري الممتاز : الموردة العاصمي ينتصر على الهلال الابيض بهدفين لهدف باستاد الابيض
- الأمل عطبرة يفوز على الأهلي مروي بثلاثة اهداف مقابل هدف باستاد عطبرة
- حي الوادي نيالا ينتصر على الاهلي الخرطوم بهدف دون مقابل باستاد الخرطوم
- التاكا كسلا يفوز على الكفاح الحواتة بثلاثية ويتأهل لمجموعات التأهيلي
- منتخب الشباب يلتقي منتخب كسلا عصر اليوم باستاد كسلا
- المريخ الفاشر يفوز على التضامن الحاج عبد الله بثلاثية بملعب الحاج عبد الله ويتأهل للمرحلة الثالة من كأس السودان
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يلتقي وفد هيئة علماء السودان وتسلم رؤية مكتوبة حول الأحداث الراهنة
- رئاسة الجمهورية تحتسب عند الله تعالى مولانا بابكر عوض الله
- كبر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفه التجارية التشادية ومجموعة جياد
- رئيس الوزراء يدشن أسواق الشباب للبيع بسعر المصنع
- أرو : الإعلان عن حوافز المغتربين جاء ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني
- موسي محمد أحمد يؤكد دعم الدولة لمشروعات التنمية والخدمات بولاية القضارف
-اتحاد العمال: ديوان شئون الخدمة يستلم منشور الأجور المفصل لزيادات الاجور وفقا للدرجات الوظيفية
- محافظ البنك المركزي يشيد بالحوافز التشجيعية للمغتربين ودعمها للاقتصاد الوطني وخدمة المغتربين*
صحيفة الوطن:
- تنامي الاحتجاجات والشرطة تعلن عن قتيل وجرحى بالخرطوم
- "الوطني": لا يوجد "طابور خامس" والتظاهرات لن تسقط الحكومة
- قرار بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين غي الدولة
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الجمعة 18يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.