عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الجمعة 18يناير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- مجلس الوزراء يستمع لإفادة بشأن الأحداث الأخيرة

- مساعد الرئيس موسى محمد أحمد يطلع على الأوضاع بالقضارف

- الدول الإفريقية تؤكد حرصها علي استقرار السودان

- معدل التضخم لشهر ديسمبر يبلغ 72.94%

- الجهاز المركزي للاحصاءيدعو لإجراء هيكلة للاقتصاد

- بدء المباحثات الفنية مع روسيا لبناء مصفاة نفط

- وزارة النفط: انسياب الوقود بالخرطوم منتظم

- الدرديري: نسعى لإنجاح مفاوضات افريقيا الوسطى

- الزبير يعلن تفاصيل الحزمة التحفيزية الأولى للمغتربين

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الحكومة السودانية تعيد المواطن التيجاني وقيع الله النميري من شمال سوريا

- السودان يتسلم دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي"

- دخول (3) شركات للتنقيب عن الذهب بولاية سنار

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- لجنة الدفع الإلكترونى تعقد إجتماع برئاسة رئيس لجنة التحصيل الموحد تناقش خلاله سير العمل

- وزير المالية ممثل والى البحر الأحمر يمتدح جهود الشرطة السودانية فى تحقيق الأمن والسلام والإستقرار بالبلاد

- الهيئة الشبابية للحفظة والأئمة بولاية البحر الأحمر تقيم ورشة البرنامج الدعوى والتعليمى للمساجد والخلاوى

- وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية يقوم بزيارة لمحلية عقيق

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- مجلس تشريعي الولاية يجيز مقترح ميزانية البرامج والاداء لهذا العام ويشيد بمنهجيتها وترتيبها

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية محمد بريمة حسب النبي ومدير عام الوزارة يتفقدان سير العمل بعدد من مشروعات العروة الصيفية

- مبادرة فنان تنظم ليلية ثقافية تكرم فيها بعض الشخصيات الفنية والإعلامية والثقافية ومعتمد محلية الجنينة يشيد بالمبادرة ويؤكد وقوفه مع المبادرة

- رئيس مبادرة فنان عبدالقادر سليمان شمين يقول ان المبادرة جاءت للحفاظ علي الموروث الثقافي ونشر ثقافة السلام

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي النيل الابيض يتسلم المرحلة الأولى من المعدات والاجهزة الطبية لعدد من مستشفيات الولاية بتكلفة ثمانية عشر مليون جنيه

- والي النيل الابيض يدشن مبادرة ايداع التي يتبناها اتحاد اصحاب العمل بالولاية

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يثمن الجهود التى تبذلها مفوضية العون الانساني للارتقاء بالقطاع الانتاجي بالولاية

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الابيض يلتقي البعثه الاشرافية لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود

- امين الحركة الاسلامية بالنيل الابيض يخاطب هيئة شوري المنطقة الوسطي بمحلية كوستي

- وزير التربية والتوجية بولاية النيل الابيض يشهد ختام فعاليات الدورة المدرسية لمرحلة الاساس بمدرسة ابو شريف الاساسية بنات

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- رئيس تشريعي الولاية يتراس اجتماع لجنة شئون المجلس والاجتماع يجيز مشروع تعديل لائحة تنظيم اعمال المجلس للعام ٢٠١٩

- وزير التربية والتوجيه بالولاية يصدر قرارا يقضي باستئناف الدراسة بجميع مدارس الولاية

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يشيد بجمعية تنظيم الأسرة السودانية في تنفيذها العديد من المشروعات في مجال الصحة الانجابية

- معتمد الفاشر : حكومة الولاية ادارت الازمة الاقتصادية من خلال اتخاذ التدابير في توفير كافة المتطلبات

شبكة الشروق نت

- فيصل: مستغلو التظاهرات لم يلتزموا بالقانون والدولة تجتهد لحفظ الأمن

- ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر بالسودان إلى 72.94%

- سلفاكير : مصر دائماً معنا في السراء والضراء

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- مولانا هارون يطلق البشريات ويؤكد قدرة الحكومة علي الخروج من الازمة الاقتصادية

- معتمد شيكان يؤمن علي إنطلاقة مؤتمرات المناطق التنظيمية والإستعداد لانتخابات ٢٠٢٠

- معتمد سودري يسعي لحل قضايا المجتمع عبر القوافل الطيبة والثقافية والدعوية

- معتمد جبرة الشيخ يؤكد ان الطريق يمثل نقله لانسان الولاية ويشير لضرورة قيام المشاريع الاستثمارية

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يلتقي وفداً من بنك السودان المركزي ويجدد إلتزامه بتذليل كل الصعاب التي تواجه قيام فرع للبنك بالولاية

ـ والي غرب كردفان يلتقي مدير إدارة المنظمات بمعتمدية اللاجئين واللقاء يؤمن على ضرورة تكامل الادوار لتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المضيفة

ـ والي غرب كردفان يلتقي معتمد محلية بابنوسة ويطلع على مجمل الاوضاع بالمحلية ويعد بالسعي الجاد من اجل ربط مدينة بابنوسة بالكهرباء القومية

ـ وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية تخاطب ختام الورشة التدريبية لكوادر المعالجة المجتمعية لامراض سوء التغذية بمحليات الولاية وتتعهد بتعيين المشاركين بالورشة في وظائف ثابتة

ـ معتمد محلية بابنوسة وعدد من القيادات يتفقدون سير العملية التعليمية بمرحلتي الاساس والثانوي والمعتمد يطالب المعلمين بمضاعفة الجهد لتعويض الطلاب فترة توقف الدراسة

‏ أخبار قناة الملاعب

- الكاف يحدد الاثنين المقبل موعداً لقرعة مجموعات الكونفدرالية

- الدوري الممتاز : الموردة العاصمي ينتصر على الهلال الابيض بهدفين لهدف باستاد الابيض

- الأمل عطبرة يفوز على الأهلي مروي بثلاثة اهداف مقابل هدف باستاد عطبرة

- حي الوادي نيالا ينتصر على الاهلي الخرطوم بهدف دون مقابل باستاد الخرطوم

- التاكا كسلا يفوز على الكفاح الحواتة بثلاثية ويتأهل لمجموعات التأهيلي

- منتخب الشباب يلتقي منتخب كسلا عصر اليوم باستاد كسلا

- المريخ الفاشر يفوز على التضامن الحاج عبد الله بثلاثية بملعب الحاج عبد الله ويتأهل للمرحلة الثالة من كأس السودان