اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الجمعة 18 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة 18 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار:

الشرطة تصدر بياناً حول أحداث الخميس بالخرطوم وبعض الولايات

وفاة أحد المتجمهرين وإصابة بعضهم وعدد من رجال الشرطة

قرار بزيادة أجور العاملين بالدولة وحد أعلى (2500) جنيه

بشرى للمواطنين: افتتاح أضخم أسواق للبيع المخفض في الساحة الخضراء

محكوم في جريمة قتل يحاول الانتحار داخل السجن

خبر غير سار لتجار العربات

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ:

ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﺘﻴﻞ ﻭﺟﺮﺣﻰ

ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

” ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ :” ﻻ ﻳﻮﺟﺪ “ﻃﺎﺑﻮﺭ ﺧﺎﻣﺲ ” ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻟﻦ

ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻏﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

صحيفة المجهر:

بنك السودان يتسلم نصف مليار دولار.. وتمويل إماراتي لحل أزمة الوقود

مجلس الوزراء: تطبيق زيادة الأجور اعتباراً من يناير الجاري

الشرطة تكشف عن وفاة مواطن في احتجاجات أمس

وفاة مولانا “بابكر عوض الله” رئيس الوزراء الأسبق

صحيفة الإنتباهة:

توقيف “مهني” تلقى أموالاً لتأجيج الاحتجاجات

زيادات في الأجور تتراوح بين (10.5 و52.6) دولار شهرياً

دراسة أفريقية تكشف إحصاءات الفساد في السودان

(3) حزم من الحوافز للمغتربين بينها إعفاء كامل للعربة من الجمارك

صحيفة السوداني:

الوطني: (500) مليون دولار دخلت خزينة الدولة ومثلها في الطريق

حوافز جديدة للمغتربين.. شركة الخدمات المصرفية تتهم نافذين بإعاقة الدفع الإلكتروني

الشرطة: مقتل شخص وإصابة آخرين خلال احتجاجات بالخرطوم

البشير يقدم تنويراً لوفد هيئة العلماء حول الأوضاع بالبلاد

صحيفة آخر لحظة:

الوطني لـ(دعاة إسقاط الحكومة): انظروا لجماهيرية البشير

والي: الخدمة المدنية تمر بأزمة ضمير وأخلاق

المركزي: طرح فئة (100) جنيه مطلع فبراير

وفد سعودي رفيع يزور البلاد بالأربعاء

شمال دارفور تلاحق قنوات فضائية عبر القضاء

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