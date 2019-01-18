عاجل : قوات الامن تنجح بتفريق اعتصام رويال كير في الخرطوم الان (صورة)

المشهد السوداني – الخرطوم

قال شهود عيان أن قوات أمنية نجحت بانهاء اعتصام جرى تنفيذه منذ مساء امس الخميس شرق مستشفى رويال كير بالعاصمة الخرطوم وحتى صباح اليوم الجمعة .

وقالت المصادر ان الأمن السوداني قام بفض اعتصام مستشفى رويال كير بالقوة ، حيث تم استدعاء مدرعات لتكسير المتاريس والحواجز ومن ثم اطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة .

قتل طفل وطبيب في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين مع خروج آلاف المواطنين إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وأفاد نشطاء بإصابة 9 متظاهرين على الأقل خلال المواجهات. واعتقل الأمن السوداني العديد من الأفراد.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن “طفلا أصيب بطلق مباشر في رأسه أما الشخص الآخر فقد توفي متأثرا بجراحه بعد أن أصيب بطلق ناري في صدره”.

وأضافت أن “عدد الجرحى وصل إلى تسعة أشخاص من بينهم إصابات حرجة، وأشارت إلى أن معظم الإصابات كانت بطلق ناري”.

وانتقدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طريقة تعامل السلطات في السودان مع الاحتجاجات المستمرة على ارتفاع الأسعار وتردي ظروف المعيشة.

مسيرات صوب القصر الرئاسي

وكانت قوات الأمن قد أطلقت الخميس قنابل الغاز لمواجهة المحتجين الذين شاركوا في مسيرة في العاصمة الخرطوم تحركت صوب القصر الرئاسي.

وهتف المتظاهرون مطالبين باستقالة البشير. وتدخلت قوات مكافحة الشغب بسرعة لتفريق المحتجين، الذين رفعوا شعارات “حرية، سلام، عدل”.

وكانت قوات الأمن قد انتشرت بأعداد كبيرة في العاصمة بعد تهديد المتظاهرين بالسير إلى القصر الرئاسي. واصطفت مركبات عسكرية محملة بأسلحة آلية خارج القصر.

ودعا المتظاهرون إلى احتجاجات متزامنة في 11 مدينة سودانية، من بينها عطبرة، وهي مدينة زراعية تقع في شرق البلاد، وهي التي خرج فيها المتظاهرون أول مرة في 19 ديسمبر/كانون الأول للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني