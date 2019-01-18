مقتل طبيب وطفل برصاص الشرطة في احتجاجات السودان

أعلنت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة السودانية مقتل طبيب وطفل في احتجاجات السودان.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان الخميس، أن قوات الأمن "تصدت لمظاهرة بعنف مفرط ما أدى إلى مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد والطفل محمد عبيد بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

واندلعت الاحتجاجات في ست مدن اليوم. ولم يرد متحدث باسم الشرطة بعد على طلب للتعقيب.

وقتل في التظاهرات المستمرة في عدد من مدن السودان 42 شخصا، ولكن منظمات حقوقية تقول إن العدد بلغ 40 شخصا.

موضوع يهمك ? أدى أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السوداني، عمر البشير، للتحقيق في وقائع الاحتجاجات، القسم أمام الرئيس…السودان.. لجنة حكومية لتقصي وقائع الاحتجاجات العرب والعالم

وطالب حزب الأمة المعارض في بيان صدر، الخميس، "بتحقيق دولي حول جرائم القتل التي ارتكبت في حق المتظاهرين"، ووصف تشكيل اللجنة بأنها محاولة لذر الرماد في العيون أمام المنظمات الدولية التي أكدت كل تقاريرها على "انتهاكات واسعة وجرائم بشعة بحق المواطنين العزل"، بحسب نص البيان.

هذا وأطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود وكالة فرانس برس. وأفاد ناشطون لـ"العربية"، أن اعتقالات واسعة تمت بصفوف المتظاهرين.

العربية.نت