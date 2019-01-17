وزير مالية السودان يعلن تفاصيل الحزمة التحفيزية الأولى للمغتربين تشمل إعفاء السيارة من الجمارك

أوضح دكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي أن تنفيذ الحزمة التحفيزية الأولى للمغتربين التي تشمل الرسم الموحد والإعفاء الجمركي والتأمين الصحي تأتي ضمن عدة حزم منها السكن والمشروعات والاستثمار.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي عقد في “سونا” يوم الخميس بخصوص إعلان الحزمة الأولى لحوافز المغتربين، قال إن السودان يستفيد من مدخرات المغتربين في سد فجوة النقد الأجنبي والميزان التجاري.

من جهته قال اللواء شرطة بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك إن حزمة الإعفاء الجمركي تشمل إعفاء السيارة لمدة خمس سنوات ابتداء من هذا العام وفق شروط محددة وهي الاغتراب لمدة ثلاثة أعوام وتحويل مبلغ محدد بالعملة الحرة، ودعا المغتربين إلى أن يتعاملوا بالمنافذ الرسمية حتى يحصلوا على هذا الامتياز مساهمة في تنمية البلاد وتوفير العملات الأجنبية.

وأكد دكتور محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب أن الرسم الموحد وتبسيط الإجراءات تعتبر حافزا للمغتربين وأنها تعتبر رسما رمزيا، وأوضح أنها تم توزيعها على حسب التخصصات والمهن، حيث أشار إلى أن الاختصاصيين والأطباء والمستشارين رسمهم ٢٢٥ دولارا في العام أما الأطباء العموميين فرسومهم ١٧٥ دولارا في العام، وأساتذة الجامعات ٢٢٥ دولارا في العام والموظفين والإداريين والإعلاميين ١٢٥ دولارا في العام أما العمال ٧٥ دولارا.

الخرطوم 17-1-2019م (سونا)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين