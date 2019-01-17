بالصورة.. بعد أن شككوا في سودانيتها.. النجمة تسابيح خاطر تكشف الحقائق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام صورة قديمة للنجمة السودانية المتألقة تسابيح مبارك خاطر, وانقسم المعلقين في تعليقاتهم حول الصورة بسؤال أصبح مثار جدل رواد مواقع التواصل(هل صاحبة الصورة تسابيح خاطر أم نجمة لبنانية؟).

نجمة قناة النيل الأزرق السابقة والتي تعمل بقناة الحدث الآن حسمت الجدل بتدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقلتها عنها محررة موقع النيلين.

وقالت تسابيح في تدوينتها التي أرفقت معها إحدى الصور التي كانت محور نقاش واختلاف رواد مواقع التواصل: (2009/2019 ما بين الصورتين عشر سنوات من الاختلاف الجوهري).

وتابعت حديثها الذي رصدته محررة موقع النيلين: (كل اختلاف هو عبرة وتغير في النظرة والموقف عشر سنوات اختلفت فيها الحياة بداخلي اختلافا كاملا).

وأكملت النجمة السودانية الشهيرة تدوينتها قائلة: (اختلف الأشخاص من حولي وتغيرت كل الأشياء أيضا ….ومازلت اعتقد اني مهيأة للتغير فلا ثوابت في الحياة).