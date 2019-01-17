الخرطوم عاجل : وقفة احتجاجية مسائية الان في بري

قالت مصادر محلية ان وقفة احتجاجية محدودة بمدينة بري نفذت قبل قليل شارك بها عشرات المحتجين مساء اليوم الخميس بعد نهار شهد اندلاع مظاهرات بعدد من المدن السودانية.

حيث فرّقت الشرطة السودانية بالقوة متظاهرين معارضين للحكومة أثناء توجههم نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، اليوم الخميس، في إطار المظاهرات المستمرة منذ شهر تقريبا وتطالب برحيل الرئيس عمر البشير، فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القوة المفرطة التي يستخدمها النظام ضد المتظاهرين.

واستخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في الخرطوم، اليوم، أثناء توجههم نحو القصر الرئاسي في لدعوة البشير إلى التنحي، وذلك بعد أربعة أسابيع على بدء حركة الاحتجاج في البلاد، على ارتفاع أسعار الخبز والأدوية في بلد يشهد ركودا اقتصاديا، ثم تحولت إلى تجمعات شبه يومية مناهضة للبشير الذي يرفض بشكل قاطع الدعوة للتنحي بعد ثلاثة عقود في الحكم.

وتجمع المتظاهرون وسط العاصمة قبل التوجه إلى مقر الرئاسة. لكن الشرطة تدخلت عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أفاد شهود عيان. وانتشر عناصر من قوات الأمن، منذ الصباح، على طول الطرق المؤدية إلى القصر. وشوهدت آليات عسكرية متمركزة أمام القصر.

وجرت تظاهرات أيضا في منطقتي بورتسودان والقضارف شرقي البلاد، بحسب شهود.

المشهد السوداني

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