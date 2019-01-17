الإعلان عن تنفيذ الحزمة الأولى لحوافز المغتربين

أعلن مجلس الوزراء عن الحزمة الأولى من مصفوفة الإجراءات التنفيذية لحوافز المغتربين، وقال الوزير أحمد سعد عمر يوم الخميس إن الحزمة شملت اختزال الرسوم المتعددة التي يتم تحصيلها من المغترب (المساهمة الوطنية ورسوم الخدمات ورسوم التأشيرة وغيرها) في رسم واحد يتم تحصيله الكترونياً .

وأشار إلى أن هذا الرسم غير تراكمي يتم تحصيله مرة واحدة عند العودة للوطن في الإجازة السنوية ويورد المبلغ في حساب موحد ببنك السودان المركزي، كما تشمل المصفوفة تقديم خدمة التأمين الصحي للمغتربين وأسرهم وذلك عبر ثلاث شبكات (الصندوق القومي للتأمين الصحي، هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم وبرنامج حزمة الخدمات الإضافية ).

من جانبه قدم السفير عصام متولي وزير الدولة الأمين العام لجهاز المغتربين إضاءات حول حزمة الحوافز، مشيراً إلى أن هنالك إرادة قوية من قبل الدولة تجاه معالجة كافة قضايا المغتربين، مشيراً إلى أن وجود الوزراء والمسؤولين من الجهات ذات الاختصاص في هذا المنبر يؤكد جدية الدولة لتنفيذ هذه الحوافز وأن عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة للتداول حول الحزمة الأولى من حوافز المغتربين خير دليل على اهتمام الدولة بشريحة المغتربين .

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء”سونا” إلى أن خدمة التأمين الصحي تتيح للمغترب وأسرته تلقي العلاج في أميز المستشفيات الخاصة والصيدليات، كما تضمنت المصفوفة منح إعفاء جمركي كل خمس سنوات للسيارات بعد الالتزام بشرط التحويلات والضوابط التي تقرها الجهات المختصة .

وأكد أن جهاز المغتربين سيقوم بتنفيذ الحزم المعلن عنها فوراً وأن بقية الحزم سيتم إدراجها تدريجياً وأن مصفوفة الحزم تقدر بحوالي 28 حزمة سيتم تنفيذها تباعاً ولا يتم الإعلان عن أي حزمة ما لم تستوفي الشروط .

ووصف اللواء الطاهر بشير مدير إدارة الجمارك حزمة الإعفاء الجمركي بالإنجاز واعتبرها إنصافاً لشريحة المغتربين وستقوم إدارة الجمارك بنشر الموديلات وأنواع السيارات وكافة الشروط وسيتم تمليكها لكافة الجهات ذات الصلة وسفارات السودان بالخارج .

وأبان أن إدارة الجمارك تعمل على تبسيط وتيسير الإجراءات وفق أحدث وآخر التقنيات والأنظمة الحديثة، داعياً المغتربين للاستفادة من هذه الحوافز ليسهموا في دعم الاقتصاد .

الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي أشاد بتنفيذ حزمة المغتربين، مشيراً إلى أنها ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير العملات الحرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)