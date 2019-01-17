عاجل .. إحتجاجات السودان: الشرطة تفرق المتظاهرين بالخرطوم ومسيرات محدودة في عدة مدن سودانية وإعتقال عدد من الصحافيين

شهدت العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس إحتجاجات حاشدة حيث خرج آلاف المواطنين في تظاهرة كانت في طريقها الى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس البشير بالتزامن مع خروج مسيرات محدودة في عدة مدن سودانية إحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والازمات التي شهدتها البلاد.

وقالت مصادر محلية في الخرطوم ان التظاهرة كانت في طريها نحو القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير الا ان الشرطة قامت بتفرق المسيرة بإستخدام الغاز المسيل للدموع كما اعتقلت عدد من المواطنين وبينهم صحافيين هرعوا لتغطية التظاهرة التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين .

وأعتقلت قوات الامن عدد من الصحافيين اثناء تغطيه التظاهرة منهم فيصل محمد صالح وخالد فتحي وشمائل النور ومحمد سلمان ومصعب الهادي والزين عثمان، حسب ماذكرته المصادر وناشطون .

وشهدت العاصمة الخرطوم انتشار أمني كثيف بالتزامن مع إعلان اتحاد المهنيين السودانيين عبر صفحته بالفيسبوك إنطلاق “اندلاع تظاهرات ضمن مواكب الحرية والتغيير في مدن الأبيض (جنوب)، وعطبرة (شمال)، ورفاعة (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، والجنينة (غرب)، وسنار جنوب شرق” .

وخرج العشرات في مدينة القضارف، إحتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط الحكومة كما انتقلت الاحتجاجات لأول مرة الى مدينة الدويم (ولاية النيل الأبيض) حيث خرج العشرات إستجابة لدعوات التصعيد .

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة .

يذكر انه سقط في الاحتجاجات 24 مواطنا حتى الآن، حسبما أعلنت السلطات السودانية.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز