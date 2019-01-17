اعتقال الفنان هاني عابدين

إعتقال الفنان هاني عابدين صباح اليوم17 يناير بالخرطوم ، وراء مشاركته بمظاهرات الخرطوم المطالبة باسقاط النظام وتزامن اعتقال الفنان مع اعتقال اعدد كبير من لصحفيين ، وكذلك عدد من قادة المعارضة.

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