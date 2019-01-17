17 يناير... يوم حاسم في تاريخ السودان

حالة من الترقب المشوب بالحذر تسود الشارع السوداني اليوم "الخميس" حيث من المتوقع أن تلبي "13" من أكبر مدن السودان دعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة المشاركة في الاحتجاجات السلمية المطالبة برحيل النظام.

ورصد "السودان 365" صباح اليوم استعدادات الامنية كثيفة بالعاصمة الخرطوم التي ستشهد الموكب الرئيسي المتوجه نحو القصر الجمهوري، واغلاق برج الذهب واغلب المحال التجارية وسط السوق العربي بالخرطوم.

واعلن تجمع المهنيين السودانيين استنفار وسط الاطباء وزيادة التغطية في المستشفيات وشكلت فرق ميدانية للاسعافات العاجلة.

الأحتجاجات التي عمت أغلب ولايات البلاد وشارك فيها الالاف تعتبر الأكبر التي تواجه الرئيس البشير منذ وصوله الى الحكم بانقلاب عسكري في العام 1989.

القمع المفرط الذي استخدمته السلطات السودانية والخطابات الحكومية المستفزة تجاه المتظاهرين السلميين زاد الغضب الشعبي ودفع آلالاف الى الشوراع.

اليوم "الخميس" سيكون فاصلاً ومهما في مسيرة الاحتجاجات السلمية في البلاد، قبل الدخول في الإضراب السياسي والعصيان المدني الخطوة الأخيرة لاسقاط النظام.

ومن المتوقع أن تشهد كل مدن السودان التي أعلنت المشاركة في الاحتجاجات تعزيزات امنية للتصدي للمتظاهرين.

وفي موازاة ذلك أعلنت لجنة المعلمين الدخول في اضراب شامل عن العمل في كل البلاد، يبدأ الاحد المقبل ويستمر لمدة اسبوع احتجاجا على استخدام قوات الامن السودانية الرصاص الحي وقتل المتظاهرين.