اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الخميس 17 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس 17 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار

الحزن يخيم على الحواتة وبيان هام يعدووا فيه أسباب الإلغاء

زيادة حصة الخرطوم من الدقيق إلى (50) ألف جوال يومياً

لجنة تقصي قانونية لمتابعة أحداث حريق مباني محلية عطبرة

صحيفة أخبار اليوم:

لجنة تقصي حقائق أحداث التظاهرات تؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية .

تفاصيل اجتماع المكتب القيادي للوطني برئاسة البشير وتصريحات د.فيصل .

وزارة التربية بالخرطوم تحدد موعد الامتحانات التجريبية للشهادة الثانوية .

بعد انقطاع «8» سنوات بأدلب السورية : وصول السودانية وأطفالها لتركيا في طريقها للخرطوم .

النائب الأول يشهد اكتمال طريق الصادرات ( بارا ـ جبرة الشيخ ـ أم درمان ).

السفراء العرب بالخرطوم يعلنون مساندة دولهم للسودان .

صحيفة الإنتباهة

(26) باخرة وقود من الإمارات للسودان

انتهاء أزمة سودانية عالقة في سوريا (8) أعوام

15020 إثيوبي يدخلون السودان

صحيفة المجهر

المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعو شباب الاحتجاجات للحوار

السعودية ومصر وعدد من الدول العربية تؤكد وقوفها مع حكومة السودان

صحيفة الوطن:

لجنة التقصي تدرس رد المظالم وجبر الأضرار في الاحتجاجات

قيادي بالشعبي: الحزب منقسم وقادته شعارهم “أصبر بس”

تخفيض مرتقب لأسعار تذاكر الطيران الداخلي

صحيفة مصادر

السعودية تعلن وقوفها مع الحكومة السودانية

(الجزيرة) تنفذ حملة وساعة لتفتيش أمتعة المسافرين

صحيفة الرأي العام

قيادي الوطني برئاسة البشير يدعو لنبذ الدعوات التي تضر بالاستقرار

سفراء الدول العربية بالخرطوم يعلنون مساندة بلدانهم للسودان

صحيفة آخر لحظة

السعودية : نقف مع الحكومة السودانية وندعمها لتجاوز الأزمة

منتجات مصرية تدخل الأسواق .. وانخفاض أسعار سلع

الاتحادي يتنقد تعامل قيادات بالوطني مع الحزب

صحيفة السوداني

قيادي الوطني يدعو الشباب لعدم الالتفات للدعوات التي تضر بالأمن والاستقرار

لجنة برلمانية: توصلنا لتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي

تفاصيل جديدة في محاكمة (14) متهماً بالتلاعب في أموال الدواء

صحيفة الأخبار

قرار وشيك بأعفاء مسؤولين وولاة

الأخبار تتعرض لـ(قرصنة) على مواقع التواصل الاجتماعي وتلاحق مجهولاً جنائياً

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