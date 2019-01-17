عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الخميس 17 يناير 2019م

صحيفة أخبار اليوم:

- لجنة تقصي حقائق أحداث التظاهرات تؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية .

- تفاصيل اجتماع المكتب القيادي للوطني برئاسة البشير وتصريحات د.فيصل .

- وزارة التربية بالخرطوم تحدد موعد الامتحانات التجريبية للشهادة الثانوية .

- بعد انقطاع «8» سنوات بأدلب السورية : وصول السودانية وأطفالها لتركيا في طريقها للخرطوم .

- النائب الأول يشهد اكتمال طريق الصادرات ( بارا ـ جبرة الشيخ ـ أم درمان ).

- السفراء العرب بالخرطوم يعلنون مساندة دولهم للسودان .

صحيفة الوطن:

لجنة التقصي تدرس رد المظالم وجبر الأضرار في الاحتجاجات

قيادي بالشعبي: الحزب منقسم وقادته شعارهم "أصبر بس"

تخفيض مرتقب لأسعار تذاكر الطيران الداخلي

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يعد بدعم مشروع الوديعة الوقفية لجامعة أم درمان الاسلامية

- تدشين مشروع المرأة المنتجة لإدخال الأسر الفقيرة

- البرلمان: رؤية متقاربة لخفض اسعار تذاكر الطيران الداخلي

- رئيس الوزراء يلتقي والي البحر الأحمر

- معتز يدشن أسواق الشباب للبيع بسعرالمصنع اليوم

- والي الفاشر يدشن العمل بالطرق الداخلية بالفاشر

- شركة سعودية تبدي رغبتها الاستثمار بقطاع النفط

- الدردريري يتلقي دعوة للمشاركة باجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

- المرأة السودانية: ننشد الوفاق والتعافي الوطني

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الشعبي: توصيات الحوار "وثيقة عهد" ولن نتركها مهما تعالت الأصوات

- لجنة تقصي قانونية لمتابعة أحداث حريق مباني محلية عطبرة

- زيادة حصة الخرطوم من الدقيق إلي (50) ألف جوال يومياً

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- وزيرة التربية والتوجية تجدد سعيها لتوفير الدعم المطلوب لصيانة عدد من المنشآت التعليمية

- تدشين مشروع شبكة المياه بمحلية هيا

- إنطلاقة الورشة التدريبية لمشروع حصر المركبات العامة بالولاية

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يشهد احتفال منسقية الخدمة الوطنية بتخريج مراكز النور لمحو الامية

- ممثل المنسق العام للخدمة الوطنية موسي حسن موسي يؤكد ان 2020 سيشهد زيرو امية

- جهاز الامن والمخابرات الوطني يتمكن من ضبط ستة الف جوال سكر كانت في طريقها الي التهريب والوالي بالإنابة يشيد بجهود الاجهزة الامنية

- مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بالولاية يؤكد ان قواته تعمل بمهنية عالية

- وزير التربية والتوجيه مختار عبدالكريم يصف مشروع محو الامية بالناجح ويشكر منسقية الخدمة الوطنية

- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يؤكد استمرار دعمه لمشروع محو الأمية حتي تخرج محليته تماما من الامية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- المجلس التشريعي بولاية النيل الابيض يجيز تقرير لجنة الرد علي خطاب الوالي في فاتحة اعمال الدورة السابعة

- مجلس ولاية النيل الابيض التشريعى بجيز الموازنه المالية للولاية للعام 2019

- وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بولاية النيل الابيض : العمل في سفلته الطرق الداخلية بمدن الولاية سيكتمل نهاية فبراير المقبل

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الابيض يشيد بالدور الذي تضطلع به شركة هارفست في انتاج التقاوى

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يشهد ختام الورشة التدريبة لسحابة المعلومات لولايتي النيل الابيض وشمال كردفان

- المنسق العام لقوات الدفاع الشعبي خلال زيارته للنيل الابيض يدشن حصاد المشروعات الزراعية للمجاهدين بمحلية تندلتي

- انعقاد اجتماع شوري المؤتمر الوطني بمحليه الجبلين في دورة الانعقاد الرابعه

- معتمد محلية كوستي يقف علي سير العمل فى سفلتة طريق (27) بطول اثنين كيلو متر ونصف

- معتمد محلية كوستي يوجه بمعالجة كسورات المياه بالطرق الرئيسية والفرعية

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية يدشن بمستشفي الفاشر التعليمي توزيع كميات من الأجهزة والمعدات الطبية

- لدي مخاطبته القيادات والقوي السياسية والأعيان بمحلية الفاشر والي الولاية: الاحتجاجات التى شهدتها البلاد تهدف لخدمة اجندة خفية وتسعى لخلق فوضى.

- وزير التربية والتوجيه يلتقي لجنة نفير التعليم بمنطقة عبد الشكور التابعة لمحلية كتم، ويؤكد اهتمام الوزارة بكافة القضايا التعليمية

- رئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام الاجتماعي يبحث مع مفوض مفوضية العدالة والمصالحة والحقيقة التعاون بين الجانبين في مجال المصالحات والعودة الطوعية .

- القيادات والفعاليات السياسية بشمال دارفور ترحب بزيارة رئيس الجمهورية الى الولاية وتؤكد وقفتها وتاييدها للقيادة السياسية العليا للدولة

شبكة الشروق نت

السعودية تؤكد وقوفها مع الحكومة السودانية

1500 إثيوبي يدخلون البلاد عقب تجدد المواجهات بإقليم الأمهرا

مصر: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من استقرار البلدان العربية

دبلوماسي سوري: ما يحدث في السودان تضليل إعلامي استُغل سياسياً

انتهاء أزمة مواطنة سودانية عالقة في سوريا منذ 8 أعوام

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- النائب الأول لرئيس الجمهورية إجتمع النفير والإرادة وتحقق الإنجاز

- والي شمال كردفان مسيرة النهضة ماضية وتدشين الطريق بنهاية الشهر علي يد رئيس الجمهورية

- معتمد الرهد أبو دكنة قانون تكوين اللجان الشعبية لاسناد المشاركة في النفير

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يؤكد ان التعاون يؤسس المفاهيم الداعمة لمشاريع الانتاج في المجال الزراعي

- معتمد شيكان بالولاية يؤكد التزام المحلية بتوفير الخدمات الضرورية للمواطن

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان يعقد اجتماعا مطولاً مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ويوجه بمضاعفة الجهد لتحقيق الانتاجية المطلوبة

- والي الولاية يلتقي الاتحاد المهني للضباط الاداريين بالولاية ويؤكد دعمه اللامحدود للاتحاد بما يمكنه القيام بواجبه على الوجه الاكمل

- إستئناف الدراسة بمرحلتي الاساس والثانوي بالولاية دون أي معوقات

- مدير الادارة العامة للتعليم بمحلية الفولة يناشد اولياء امور التلاميذ والطلاب بحث ابنائهم التوجه نحو المدارس لتلقي دروسهم

- منسقية الدفاع الشعبي بالنهود وإدارة مكافحة المخدرات بالولاية ينفذان بالنهود محاضرة تثقيفة لقادة الكتائب ومجاهدي الدفاع الشعبي حول مكافحة المخدرات آفة العصر

‏ أخبار قناة الملاعب

- منتخب الشباب ينتصر على خشم القربة بهدف

- الدوري الوسيط: الميرغني كسلا والنيل حلفا يتعادلان سلبياً باستاد كسلا

- الدوري التأهلي: المريخ الجنينة يتغلب على الهلال نيالا بهدف باستاد الجنينة

- سيدو الضعين يفوز على المريخ كادوقلي بهدف باستاد كادوقلي

- الأمل بربر يتعادل مع النسور دنقلا بهدفين لكل باستاد بربر

- المريخ الدمازين ينتصر على المريخ الدمازين بهدف ياستاد العيلفون

- الأهلي القضارف يتغلب على الشرطة سنجة بهدف باستاد سنجة

- العصمة الكاملين يفوز على النيل المناقل بثلاث أهداف باستاد الكاملين

- المريخ أم روابة ينتصر على الامتداد كوستي بثلاثية باستاد كوستي

- الرابطة الجزيرة أبا يتغلب على الجهاد الدويم بملعب الجزيرة أبا

- الهلال بورتسودان ينتصر على البرصة كريمة بهدف باستاد كريمة