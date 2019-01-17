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الخليج 365:
ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ ﺍﻟـﺠـﻮﻫـﺮﺓ ﺍﻟـﺮﻳـﺎﺿـﻴـﺔ
– ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﺎﻓﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻩ ، ﻫﻼﻝ ﺍﻻﺣﻼﻡ ﻳﺼﻞ
ﻣﻮﻧﺘﺎﺭﻯ ﺑﺴﻼﻡ
– ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ ﺑﻬﻴﻮﻱ .. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻌﺜﻪ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ .. ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ
– ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﻳﻔﺘﺢ ﺧﻄﺎ ﺳﺎﺧﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻌﺜﻪ .ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﺸﻪ : ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺷﻌﺎﺭﻧﺎ ﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ..ﻭﻗﺎﺋﺪ ﻣﻮﻛﻮﺭﺍ : ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺑﺎﻟﺮﻳﻤﻮﻧﺘﺎﺩﺍ
– ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻨﻘﺬ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ .. ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻻﺣﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﻤﻮﻥ ﺟﺎﺑﺴﻮﻥ
..ﻭﻣﺠﻠﺴﻪ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﺒﺖ
-ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻪ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻓﻰ ﻣﻄﺎﺭ ﻛﻴﺠﺎﻟﻲ
– ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﻨﺎﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ ﻟﻤﻮﻛﻮﺭﺍ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ
– ﺑﺸﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
صحيفة المشاهد
#ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺼﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻟﻴﻼ ﻭﻳﺨﻠﺪ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ
#ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﻣﻮﻛﻮﺭﺍ
#ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ
#ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻳﺠﻬﺰ ’’ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ’’ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻛﻮﺳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
#’3’’ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
ﻫﻼﻝ ﺍﻟﺘﺒﻠﺪﻱ ﻳﺴﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻘﺮﺍﻗﻴﺮ ﻟﻘﻠﻌﺔ ﺷﻴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ’’ ﻛﻤﻴﻦ ’’ ﺍﻣﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻌﻄﺒﺮﺓ
ﺍﻫﻠﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻩ ﺍﻻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺍﺩﻱ ﻧﻴﺎﻻ
#ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻝ .. !!
#اﻋﻼﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﺍﻻﻭﻟﻤﺒﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻴﻨﻴﺎ
#ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ .. ﻫﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻳﻬﺰﻡ ﺍﻟﺒﺮﺻﺎ ﺑﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﻣﺮﻳﺦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﻳﻜﺴﺐ ﻫﻼﻝ ﻧﻴﺎﻻ
#ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻫﻠﻲ ﻣﺮﻭﻱ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺭﻓﺾ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﺿﺪ ﺣﻲ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ
#’’54’’ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺑﺴﻮﻥ
#ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ : ﺳﻨﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ
#نﺎﺋﺐ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﻳﺦ : ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ
#ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﻜﺴﺐ ﺧﺸﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻛﺮﺩﻣﺎﻥ
#ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺗﻴﻪ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻧﻴﺎﻻ ﻭﻳﺸﻜﺮ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ
#ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﺒﺖ ﻭﺗﺤﺴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩﺍﺕ
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 17 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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