ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح الخميس 17 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس 17 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

أخبار اليوم:

لجنة تقصي حقائق أحداث التظاهرات تؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية .

تفاصيل اجتماع المكتب القيادي للوطني برئاسة البشير وتصريحات د.فيصل .

وزارة التربية بالخرطوم تحدد موعد الامتحانات التجريبية للشهادة الثانوية .

بعد انقطاع «8» سنوات بأدلب السورية : وصول السودانية وأطفالها لتركيا في طريقها للخرطوم .

النائب الأول يشهد اكتمال طريق الصادرات ( بارا ـ جبرة الشيخ ـ أم درمان ).

السفراء العرب بالخرطوم يعلنون مساندة دولهم للسودان .

صحيفة الوطن:

لجنة التقصي تدرس رد المظالم وجبر الأضرار في الاحتجاجات

قيادي بالشعبي: الحزب منقسم وقادته شعارهم “أصبر بس”

تخفيض مرتقب لأسعار تذاكر الطيران الداخلي

المجهر السياسي

المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعو شباب الاحتجاجات للحوار

السعودية ومصر وعدد من الدول العربية تؤكد وقوفها مع حكومة السودان

د. آدم مادبو: على الحكومة السعي لحل المشكلة الاقتصادية وليس الوعد بالحل

تأجيل الامتحان التجريبي لتلاميذ شهادة الأساس بولاية الخرطوم

الأخبار

قرار وشيك بإعفاء مسؤولين وولاة

“الأخبار” تتعرّض لـ”قرصنة” على مواقع التواصل الاجتماعي وتلاحق مجهولاً جنائيًا

شبه انعدام للعملة الحديدية فئة الجنيه وتوقف التعامل بـ”50″ قرشًا

تشكيل لجنة لمراجعة العقارات الحكومية التابعة لمحلية الخرطوم

اليوم التالي

البشير يؤكد على حرية العمل الإعلامي ودعم التشريعات

كتلة التغيير تقاضي علي عثمان والفاتح عز الدين

وصول مواطنة سودانية عالقة في سوريا منذ”8″ أعوام إلى تركيا

شركة سعودية ترغب في الاستثمار النفطي بالسودان

السوداني

قيادي الوطني يدعو الشباب لعدم الالتفات للدعوات التي تضر بالأمن والاستقرار

لجنة برلمانية: توصّلنا لتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي

تفاصيل جديدة في محاكمة”14″ متهمًا بالتلاعب في أموال الدواء

كبر: ضخ مليارات الجنيهات لحل مشكلة السيولة

سوريا: ندعم السودان والبشير قادر على تجاوز الأزمة

العدل: رد المظالم من بين مهام لجنة التقصي حول الاحتجاجات

آخر لحظة

السعودية: نقف مع الحكومة السودانية وندعمها لتجاوز الأزمة

منتجات مصرية تدخل الأسواق..وانخفاض أسعار سلع

الاتحادي ينتقد تعامل قيادات بالوطني مع الحزب

وزير العدل: لا تأثير على لجنة التقصي حول أحداث الاحتجاجات

الإعدام لنظامي اغتصب طفلاً بكسلا

الشعبي: توصيات الحوار لن نتركها مهما تعالت الأصوات

الصيحة

الرئيس يعلن دعمه للصحافة ويؤكد على حرية العمل الإعلامي

وزير العدل: لا تأثير على لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الاحتجاجات

“الوطني”: الحوار سيستمر مع الحريصين على سلامة وأمن المواطن

سلفاكير يصل القاهرة لعقد قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

السفير السوري: ما يحدث في السودان تضليل إعلامي استغل سياسيًا

الانتباهة

“26” باخرة وقود من الإمارات للسودان

انتهاء أزمة سودانية عالقة في سوريا”8″ أعوام و”1500″ إثيوبي يدخلون السودان

سفراء الدول العربية بالخرطوم يعلنون مساندة دولهم للسودان

سرقة”4″ آلاف دولار و”5″ آلاف ريال من منزل ضابط رفيع

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