السعودية تعلن تعليق الدراسة اليوم فى أماكن حدودية شمالية بسبب التقلبات الجوية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة اليوم الخميس فى جميع مدارس مدينة عرعر، نظراً للتقلبات الجوية التى تشهدها المنطقة . من جانبها أعلنت جامعة الحدود الشمالية، تعليق الدراسة الخميس فى فرع الجامعة بمحافظة طريف نظرًا للمتغيرات الجوية . وقالت الجامعة : " بناء على ما ورد فى تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وجه مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس ، لجميع طلاب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة طريف

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