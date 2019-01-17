شاب عريس يقدم على سرقة ادوات كهربائية من داخل احد مساجد الخرطوم لهذا السبب

اقدم شاب عريس بولاية الخرطوم على سرقة ادوات كهربائية من داخل احد مساجد الولاية بحجة عدم اكتمال اثاث منزله .

وتفصيلا , أصدرت محكمة جنايات الأزهري، عقوبة السجن (6) أشهر والغرامة (10) ألاف، لشاب أدانته المحكمة بسرقة أدوات كهربائية من داخل مسجد بالمنطقة.

وأقر المدان بذلك

وقال إنه كسر باب المسجد وسرق (بطاريات) المئذنة وعدد (4) مراوح كبيرة و(12) فرشة و(4) حافظات ماء و(3) مصاحف، وقام بوضعهم على عربة تكتك.

وأثناء مغادرته المسجد تفاجأ بشاب قام بتوقيفه، وعندما حاول الهروب قام عدد من شباب المنطقة بملاحقته والقبض عليه .

وبحسب صحيفة آخر لحظة تم أقتياده الى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته بتهمة السرقة، وأفاد في أقواله بأنه على وشك الزواج ولم يتمكن من إكمال أثاثات منزله، فحاول إكمال النواقص من المسجد .

اخر لحظة