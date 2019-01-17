لجنة المعلمين بيان مهم

قم للمعلم و فه التبجيل

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المعلمين

بيان

جماهير المعلمات والمعلمين والآباء الشرفاء

جماهير شعبنا الثائر ضد القتل والظلم والفساد

نحييكم اليوم وبلادنا تنظر بتفاؤل لفجر الخلاص القريب، ويعمل بناتها وأبناؤها بجد وعزيمة وصبر عبر النضال السلمي، لصون الكرامة والشرف واسترداد الحرية. وفي سبيل ذلك يواجه القتل والاعتقال والعنف المفرط لهتافه (سلمية سلمية ضد الحرامية. وتسقط بس) من قبل القوات الأمنية وكتائب حكومة الظل التي أعلن عنها نائب الرئيس الأسبق. فقط من أجل بقائه حتى ولو تحول الوطن إلى أشلاء.

جماهير شعبنا المعلم

لا يخفى عليكم التدهور المريع الذي وصل إليه التعليم وأوضاع المعلم -ببلادنا الصابرة الصامدة- نتيجة سياسات نظام الإنقاذ الفاشلة لثلاثة عقود.

إننا إزاء هذا الوضع المزري واحتجاجاً على الوضع الأمني المتأزم الذي تستخدم فيه السلطة الغاشمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والعنف المفرط، وإيمانا منا بواجبنا الوطني والأخلاقي والمهني في تحمل مسؤولية سلامة الطلاب في مواجهة سلطات لا تراعى حق الحياة لنا ولأبنائنا؛ نعلن لكم عن إضراب شامل يبدأ من يوم الأحد 20 يناير 2019 ويستمر حتى يوم الأحد 27 يناير 2019.

وستوافيكم لجنتكم بأي طارئ وتطور حتى ينجلي الليل الطويل، وينبلج صبح التغيير وما ذلك ببعيد.

لجنة المعلمين

الخرطوم ١٦-يناير -٢٠١٩م