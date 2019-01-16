إتفاق مجلس الدفاع المشترك على 9 نقاط لتجميع وتدريب القوات

أعلن مجلس الدفاع المشترك، عن إتفاق بخصوص نقاط تجميع القوات وتدريبها في جميع أرجاء جنوب السودان تنفيذاً للترتيبات الأمنية ضمن إتفاقية السلام التي وقعت عليها الأطراف في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا في سبتمبر العام الماضي.

وقال رئيس اللجنة ورئيس أركان الجيش الحكومي الجنرال قبريال جوك رياك، في تصريح صحفي مشترك بجوبا الأربعاء، إن اللجنة اتفقت على 9 نقاط لتجميع وتدريب قوات المعارضة المسلحة في كل من الإستوائية واعالى النيل وبحرالغزال.

وأوضح جوك في حديثه أن اللجنة ستبدأ بتجميع القوات في الإستوائية في مركزين بولاية نهر ياي في منطقة مورتو، مبيناً أن تجميع القوات في أعالي النيل وبحرالغزل يتوقف على نجاح العملية في نهري ياي.

من جانبه أكد نائب رئيس أركان المعارضة المسلحة بقيادة مشار، الجنرال جيمس كونق، أهمية تدريب القوات من أجل تكوين جيش قومي في جنوب السودان، مبيناً ان الترتيبات الأمنية المتعلقة بتدريب الجيش ستبدأ من ياي بتوجيه القوات للتوجه الى مراكز التجميع والتدريب في نهر ياي.

بشأن نشاط قوات جبهة الخلاص الوطني، في المنطقة قال كونق، أن قوات سريلو من حيث التواجد العسكري في المنطقة لاتشكل خطراً عليهم، مشيراً ان قوات سريلو ستشكل تحدياً لعدم انضمامها لاتفاق السلام.

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